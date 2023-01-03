الثلاثاء 03 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس التونسى: لا يوجد أحد فوق القانون وأجهزة الدولة

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، على التصدي لكل من يضرب السلم الاجتماعي، وذلك وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف الرئيس التونسي، أنه لا يوجد أحد فوق القانون وأجهزة الدولة، مؤكدًا أنه يسعى إلى تطبيق القانون والحفاظ على المؤسسات.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أكد قبل أيام أنه لن يترك طريقًا آمنًا للعابثين بثروة الشعب، مضيفًا أن الغارقين بالفساد يحاولون ضرب مؤسسات تونس، وسنضع حدًا لتصرفات المتورطين بالعمالة. 

وأكد الرئيس التونسي، أن هناك دولة تونسية واحدة وحكومة واحدة ولا مجال أن يحل أحد محل الدولة ومؤسساتها.

الرئيس التونسي قيس سعيد أجهزة الدولة السلم الاجتماعي المؤسسات

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