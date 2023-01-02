علاج 992 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقصاصين الإسماعيلية

نظمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمدرسة عرب أبوالقاسم التي تستهدف أهالي قرية أم عزام مركز ومدينة القصاصين، وقامت القافلة الطبية بالكشف على ٩٩٢ مواطنا في أول أيامها، حيث أنها بدأت اليوم الاثنين الموافق ٢ يناير الجاري ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا؛ لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تابع الدكتور"علي حطب" وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، اليوم القافلة الطبية بمدرسة عرب أبوالقاسم التي تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال والباطنة والمسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة والجراحة والجلدية، وعيادة للأسنان ومعمل للدم وصيدلية تضم ٨٠ صنفًا دوائيًا، إضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

أشارت دكتورة بثينة بركات، مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال عدد ٣٦٢ مواطن بعيادة الباطنة و١٠ مواطنين بالجراحة أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت ٢٠ سيدة، بالإضافة إلى استقبال عدد ٢٩٦ حالة بعيادة الأطفال وفي عيادة المسالك تم استقبال ٢٢ حالة، بالإضافة إلى عدد ٤٥ سيدة بعيادة النساء، كما استقبلت عيادة الجلدية ٧٥ حالة أما عيادة العظام استقبلت عدد ١٢٢ حالة وعيادة الكشف عن أمراض الضغط والسكر استقبلت ٤٠ حالة، فضلًا عن صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية اللازمة لجميع التخصصات الموجودة بالقافلة مجانًا.

على أن تستمر القافلة الطبية بمدرسة عرب أبوالقاسم التابع لقرية أم عزام مركز ومدينة القصاصين في استقبال المواطنين غدًا الثلاثاء الموافق ٣ يناير الجاري؛ وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتوفير الرعاية الطبية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا والمناطق النائية.