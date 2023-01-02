الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

فى ذكراها الرابعة.. «حياة كريمة»: توصيل الغاز للمنازل بعد ترميمها

حياة كريمة
حياة كريمة

تحل اليوم الذكرى الرابعة، على انطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي  لتنمية الريف المصري والقرى النائية، وخلال السنوات الماضية قامت المبادرة بتقديم الكثير من الخدمات التي يعتمد عليها المواطن المصري في حياته اليومية، وكانت من أهم الخدمات التي قدمتها المبادرة هي ترميم المنازل المتهالكة وإدخال عليها المياه النظيفة والغاز الطبيعي. 

حمتنا من مخاطر انهياره بيت متهالك

في ذلك السياق قال إبراهيم محمد، أحد سكان محافظة كفرالشيخ، 45 عامًا، إنه كان هناك منزل مجاور له يعانى من شروخ وتصدع كبير، وهو خطر كان يهدد حياته وأسرته وأهالى المنطقة، مشيرًا إلى أنه ذهب لإدارة الحى وقدم شكوى يطالب فيها بالتدخل لحل الأزمة، مضيفًا أنه كان يشعر بالخوف الشديد على أهله من انهيار ذلك البيت.

وأضاف «محمد» أنه قدم شكاوى للعديد من الجهات الحكومية، لكن لم يُنظر إليها، ما زاد من خوفه على أسرته وتسبب فى حدوث مشكلات بينه وبين جاره صاحب البيت المتهالك، حتى وصلت «حياة كريمة»، وقررت فحص الشكوى وحلها بشكل جذرى، متابعًا: «المبادرة حلت الأزمة بشكل كامل». 

وأكمل أنه جاءت مجموعة من فرق المعاينة إلى المنزل وفحصته، وبالفعل تم تدارك الأمر من خلال إحلال ذلك البيت وإعادة هيكلته من جديد، حتى لا يتسبب فى وقوع كارثة، مضيفًا أن المبادرة الرئاسية نفذت كل ذلك فى أقل من شهر، دون تحمله أى أعباء مادية.

وأشار إلى أنه بعد الانتهاء من تجديد المنزل، قرر القائمون على المبادرة الرئاسية عقد جلسة صلح بينه وبين جاره صاحب المنزل، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على تدشين هذه المبادرة التى غيرت شكل القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا فى كل بقاع مصر.

المبادرة الرئاسية حياة كريمه الريف المصري القرى النائية المبادرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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