أمين «اتحاد الغرف التجارية» يُعلن موعد إطلاق منافذ «أهلًا رمضان» 2023

قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن التعجيل بالإفراج عن مستلزمات الإنتاج والسلع، يؤدي حتمًا إلى انفراجة كبيرة في الأسواق لأن المصانع ستعمل بكامل طاقتها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن عمل المصانع بكامل طاقتها يعني توزيع التكاليف الثابتة التي كانت تُحمل على 10% من الإنتاج، ليتم تحميلها على 100% من الإنتاج، وبالتالي تنخفض أسعار المنتجات.

وأضاف أن منافذ أهلا رمضان ستبدأ من يناير الجاري، مُشيرًا إلى أن بعضها بدأ بالفعل من نهاية ديسمبر 2022، منوهًا إلى أن اجتماعات رئيس الوزراء مستمرة مع المنتجين للوصول لأسعار مخفضة للمواطن، مردفا: "هدفنا توفير سلع متميزة بسعر رخيص، وهذا سيدفع المحلات لتخفيض الأسعار".