«سيبنى أخش النار».. أبرز تصريحات إلهام شاهين المثيرة للجدل فى عيد ميلادها

تحتفل اليوم النجمة إلهام شاهين بعيد ميلادها، حيث ولدت في 3 يناير عام 1960، بحي مصر الجديدة في القاهرة، ودرست في مدرسة نوتردام، في عام 1982 حصلت على بكالوريوس من «معهد الفنون المسرحية» قسم تمثيل، انطلقت مسيرتها الفنية من خلال خشبة المسرح.

بدأت مسيرتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية «حورية من المريخ»، وشاركت في العديد من المسرحيات منها «قنبلة الموسم»، و«المتحذلقات»، و«المصيدة»، و«بستان الوهم» و«النسانيس».

وتعتبر الفنانة إلهام شاهين، من النجمات اللواتي دائمًا ما يثيرن الجدل بتصريحاتها الجريئة، ففي السطور التالية نسلط الضوء على أبرازها والتي صعدت بها على عرش مواقع البحث الاجتماعي.

«سيبني أخش النار»

من التصريحات التي صعدت بإلهام شاهين لعرش مواقع البحث الاجتماعي، ردها على التعليقات التي تلقتها بعد إعلانها عن نيتها للتبرع بالأعضاء قائلة: «ناس تافهة، إما إنك تشكرني عشان عايزة أعمل خير أو تسكت، ولو أنت مش شايف إنه خير سيبني أعمله وسيبنى أدخل النار».

«مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة»

صرحت النجمة إلهام شاهين في أحد اللقاءات التلفزيونية، بأن السينما عبارة عن تجسيد للواقع قائلة: «مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة وده جهل.. واللي بيقول كده يروحوا يدرسوا ويفهموا واللي مش عايز ده ميشتغلش».

وأضافت: «لو مش بتحترموا تاريخ شادية وهند رستم وسعاد حسني متشتغلوش وابعدوا عن الوسط»، الأمر الذي جعلها في مهب ريح الانتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

«المومس الفاضلة موجودة في البخاري»

من التصريحات المثيرة للجدل للنجمة إلهام شاهين، هو تصريح «المومس الفاضلة»، وذلك اسم مسرحيتها الأخيرة والذي يحمل نفس الاسم، قائلة:«المومس الفاضلة موجودة في البخاري، وفي حديث للرسول عليه الصلاة والسلام المعنى ورد إن الست المومس سقت كلب كان عطشانا.. ودخلت الجنة وربنا غفر لها ذنوبها».

«أبويا دخلني الأزهر خوفًا عليّ من الاختلاط»

صرحت الفنانة إلهام شاهين، خلال تكريمها في المهرجان القومي للمسرح المصري، بأن والدها كان يشعر بالخوف عليها لذلك جعلها تدرس في جامعة الأزهر خوفا عليها من الاختلاط مع الشباب.