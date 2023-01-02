الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على بيراميدز بهدف السولية

الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز

تقدم الأهلي على نظيره بيراميدز بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم الاثنين في قمة الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري.

بدأ الأهلي خطورته في الدقيقة الرابعة برأسية من شادي حسين مرت بجوار أحمد الشناوي، ورد عليه بيراميدز بكرة مقوسة في الدقيقة 13 من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح بيراميدز عن طريق عبدالله السعيد أبعدها محمد الشناوي حارس الأهلي بنجاح.

وفي الدقيقة 16 انفرد شادي حسين بمرمى الشناوي، لكن علي جبر أنقذه تسديدته قبل أن تذهب لمرمى الشناوي.

وأطلق عمرو السولية صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 18، باغتت الشناوي وسكنت مرماه لتعلن عن هدف التقدم في اللقاء.

وبالدقيقة 33 أضاع علي جبر فرصة هدف التعادل المحققة، بعدما أرسل له محمد حمدي رأسية أمام المرمى الخالي لكن رأسيته علت مرمى الشناوي.

وتوغل عبدالله السعيد في الدقيقة 44 وسط دفاعات الأهلي، وأرسل عرضية لأحمد سامي لكن ياسر إبراهيم أنقذها من أمامه.

تشكيل الأهلي.. شادي حسين وبرونو وفؤاد أساسيون أمام بيراميدز

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي: 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 خط الدفاع: محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول. 

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وبرونو سافيو وكريم فؤاد.

 خط الهجوم: شادي حسين. 

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود متولي ورامي ربيعة وأحمد عبدالقادر ومحمد شريف وحسين الشحات وعلي لطفي ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: بلاتي توريه - عبدالله السعيد - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

الاهلى بيراميدز شادي حسين السولية عمرو السولية

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