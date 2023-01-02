تقارب فلبيني صيني بعام 2023.. تقرير يكشف أسباب وأهداف زيارة الزعيم الفلبيني للصين

تأتي الزيارة الأولى التي يقوم بها الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور إلى الصين، وهي أول رحلة خارجية رئيسية للزعيم من المقرر إجراؤها في 3-5 يناير، في أعقاب أزمة البنية التحتية الملحة في الداخل.

وأشارت صحيفة آسيا تايمز الاسيوية، أن الزعيم الفلبيني يتجه الى بكين مع وجود أوجه قصور في البنية التحتية في الداخل، مشيرة إلى أن ماركوس جونيور في حاجة ماسة توطيد العلاقات الفلبينية الصينية.

وأوضحت الصحيفة إلى أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، إثر انقطاع التيار الكهربائي على 361 رحلة جوية و65000 مسافر في مطار نينوي أكينو الدولي في مانيلا (NAIA)، والذي أدى إلى احتلال عناوين الصحف العالمية والتأكيد على عمق أزمة البنية التحتية العامة في البلاد - وهو نقص تعتبر الصين مؤهلة بشكل فريد لمعالجته عبر حزامها ومبادرة الطريق وبرامج القروض الأخرى.

كما أدى انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ إلى طوابير طويلة ومشاهد فوضوية عند عدادات تسجيل الوصول في جميع أنحاء البلاد وخارجها، حيث سارع الآلاف من الفلبينيين يائسين لإعادة حجز رحلاتهم وتجنب حالة من النسيان لمدة أيام في أحد أكثر مطارات المياه الخلفية شهرة في العالم.

كما سلطت الفوضى في المطار الضوء على أزمة طاقة أكثر جوهرية في الفلبين، وشهد العام الماضي انقطاعًا هائلاً للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد بالتزامن مع ارتفاع أسعار الكهرباء، مما دفع مجموعات الأعمال الكبرى إلى التحذير من اضطرابات اقتصادية كبيرة بسبب إمدادات الطاقة غير الموثوقة والمكلفة.

واعترف وزير الطاقة في البلاد بأن توقعات العام الحالي ستكون “صعبة”، علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يتم استخدام المصدر الرئيسي للغاز الطبيعي في البلاد ، وهو حقل مالامبايا ، بالكامل بحلول نهاية العام المقبل. في مواجهة الدين العام المتصاعد والتضخم ، فإن ماركوس جونيور بحاجة ماسة إلى رأس مال أجنبي جديد واستثمارات لتمويل برنامجه الاقتصادي.

أزمات تورث

من المؤكد أن ماركوس جونيور قد ورث المشكلة، ففي عام 2017 ، حذر بنك التنمية الآسيوي (ADB) ومقره مانيلا من فجوة تمويل البنية التحتية السنوية البالغة 459 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء المنطقة، كما انه في الفلبين، بلغت فجوة الإنفاق السنوية 11 مليار دولار.

تظهر هذه الفجوة بشكل صارخ في NAIA، مطار مانيلا الدولي سابقًا ، والذي تم افتتاحه قبل 75 عامًا، يقع بالقرب من قلب مترو مانيلا، وقد اضطرت NAIA إلى التعامل مع حركة المرور الخانقة وضعف الاتصال لعقود.

في العام الماضي، صنفت NAIA بين أكثر ثلاثة مطارات إرهاقًا في آسيا، وفقًا لتقرير عالمي واحد، كما تم تصنيف مطار NAIA على أنه أسوأ مطار للمسافرين من رجال الأعمال، وفقًا لمؤشر Bounce’s Business Class.

جاء في تصنيف Bounce البوابة الرئيسية للفلبين، كان مطار مانيلا هو الأسوأ في تسجيل ثلاث فئات مختلفة: عدد الوجهات، والأداء في الوقت المحدد، والتصنيف من Skytrax".

كما لو أن المرافق والخدمات السيئة لم تكن كافية، فقد تعرض المطار الدولي الرئيسي في الفلبين أيضًا للجدال الكبير في العقد الماضي، بدءًا من عصابات انتزاع الحقائب المنظمة إلى عصابات اختطاف الركاب.

خلال إدارة بنينو أكينو الثالث، التي أدى اغتيال والده قبل أربعة عقود في نفس المطار إلى إعادة تسميتها، أثار مخطط الابتزاز المزعوم "تانيم بالا"، أو زرع الرصاص ، غضب الرأي العام. واشتكى الركاب من قيام نقابة مزعومة داخل هيئة المطار بزرع الرصاص في أمتعة الركاب المطمئنين مقابل رشاوى لإطلاق سراحهم.

يمثل الانهيار الأخير لـ NAIA جدلًا رئيسيًا آخر للبوابة الدولية الرئيسية للبلاد. ردا على ذلك ، اعتذر وزير النقل خايمي باوتيستا للركاب ، وتعهد بالوصول إلى الجزء السفلي من الحادث الأخير.