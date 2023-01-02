الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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استشاري تكنولوجي: نقلة نوعية في التعليم الجامعي تقودها الكليات المتخصصة

محمد الحارثي
محمد الحارثي

قال محمد الحارثي، استشاري تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، إن الكليات المتخصصة تُساهم في إحداث نقلة نوعية في التعليم الجامعي، مؤكدًا أنه منذ سنوات طويلة وكان هناك مطالبات بتقليل الفجوة بين التعليم الأكاديمي وسوق العمل.

قدرات بشرية قادرة على العمل بمصر وخارجها

وأضاف “الحارثي” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكليات المتخصصة ستخرج قدرات بشرية قادرة على العمل في مصر وخارجها، خاصة مع حجم المشروعات وإتاحة الخدمات بشكل الكتروني والتحول الرقمي وماتم انجازه  في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن الشركات الموجودة على أرض الواقع وشركات القطاع الخاص في حاجة ماسة للتخصصات التكنولوجية من “أمن سيبراني” وغيره من المجالات الإلكترونية التي تحتاجها هذه الشركات لحماية معلوماتها، مؤكدًا أن الشباب يمتلكون قدرات تكنولوجية لأن الخبرة لديهم تبدأ منذ دخولهم الجامعة وليس عند تخرجهم.

استشاري تكنولوجيا المعلومات التحول الرقمي التعليم قدرات بشرية مصر

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