الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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دبلوماسي أوكرانى لـ«القاهرة الإخبارية»: روسيا ليست مستعدة للهدنة

أوكرانيا
أوكرانيا

قال إيفان سيفيد، الدبلوماسي الأوكراني، إن الأوضاع في أوكرانيا بعيدًة كل البعد عن قرارات الهدنة، مؤكدًا أن الطرفين يواصلان عملياتهما العسكرية مما يؤكد عدم وجود نية للتفاوض.

الهدنة الحربية

وأكد إيفان سيفيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا أظهرت عملياً أنها ليست مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا، كما أن أوكرانيا ترفض الهدنة الحربية حتى لا يكون أمام روسيا فرصة في إعادة تكوين جيشها مرة أخرى ومواصلة ضم المزيد من الأراضي الأوكرانية دون وجه حق. 

القصف العسكري الروسي 

وأضاف أن روسيا لا تبخل في استخدام جميع أسلحتها الحربية لقصف أوكرانيا، حيث تسير الحرب على وتيرة واحدة منذ بداية اندلاعها العام الماضي.

ايفان سيفيد القاهرة الإخبارية الحرب الروسية الأوكرانية الهدنة الحربية التفاوض

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