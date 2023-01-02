الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صدور الطبعة الثانية لرواية «شقى وسعيد» للكاتب حسين عبدالرحيم

رواية شقى وسعيد
رواية "شقى وسعيد"

صدرت الطبعة الثانية من رواية "شقى وسعيد" للروائى حسين عبدالرحيم عن دار نشر "بدائل" لتحلق بإصدارات الدار فى معرض القاهرة الدولى للكتاب 54.

وصدرت الطبعة الأولى من الرواية عن دار "خطوط وظلال"، وهي عن حياة الراوى فترة الستينيات وقت هزيمة يونيو وخروج السارد من مدينته بورسعيد أو الكاتب الراوي مع أسرته في رحلة تهجير تحت نيران الحرب.

"شقي وسعيد" سيرة ذاتية للكاتب، وتتعرض أيضًا لوفاة الزعيم ووفاة حليم والتيه الذي يقابله الكاتب من حضور طاغ للفتاة أم هاشم والتي اغتصبت بدورة مياه في مسجد البازات وهو من المساجد الشهيرة في مدينة طلخا التى هاجر إليها الكاتب بداية من العام 67 وحتى العام 75، وما حدث من تغيرات في بنى السياسى والاجتماعي والإنساني بل والعاطفي.

لا يتوفر وصف.

من الأعمال الإبداعية لـ حسين عبدالرحيم: رواية "عربة تجرها خيول" عام 2000 عن الهيئة العامة المصرية للكتاب ضمن سلسلة كتابات جديدة، قصص "المغيب" عن الهيئة العامة لقصور الثقافة يوليو 2002 ضمن  سلسلة إبداعات، طبعة ثانية من "المغيب" عن مكتبة الأسرة أغسطس 2002 م، رواية "ساحل الرياح" عن الهيئة العامة المصرية للكتاب 2004، رواية "المستبقي" عن دار نشر ميريت أغسطس 2007 م، و"شهادات الحب والحرب" عام 2013 عن الهيئة العامة لقصور الثقافة أدب الثورة، وقصص "زووم  إن" عن المجلس الأعلى للثقافة ضمن إبداعات التفرغ 2014، كما نشرت قصصه فى كل الدوريات والصحف والمجلات العربية والدولية مثال "الحياة لندن"، القدس اللندنية، "وجهات نظر"، "مقالات"، الأهرام الفرنسى "إبدو"، "الأهرام اليومى" الدولى، "المسائى"، "لإبداع"، "أدب ونقد".

كتبت عنه عشرات الدراسات من أبرز النقاد فى مصر والوطن العربى: صبرى حافظ، إبراهيم فتحى، سيد البحراوى، مصطفى الضبع، شيرين أبوالنجا، سهير فهمى، إبراهيم عبدالمجيد، ميرال الطحاوى، أمجد ريان، سيد الوكيل، يسرى عبدالله، فتحى عبدالله، د. هدى وصفى، د. عبدالمنعم تليمة، خيرى شلبى، د. صلاح السروى، أمينة زيدان، د. عبدالمنعم أبوزيد، كما ترجمت له وباللغة الصينية قصة "رحلة المغيب" عام 2000 م ترجمة أزواكا فيتاكارا.

رواية شقي وسعيد الروائى حسين عبد الرحيم فترة الستينيات بورسعيد السادات عبد الناصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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