الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الطيران: مطار العلمين جاهز لاستقبال رحلات الخطوط الجوية مارس المقبل

وزير الطيران
وزير الطيران

قال الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إنه اعتبارًا من مارس المقبل سيكون مطار العلمين جاهزًا لاستقبال جميع رحلات الخطوط الجوية المنتظمة، وسط تجهيزات على كل المستويات.

وأوضح وزير الطيران المدني، خلال لقائه مع محرري وزارة الطيران، أن أعمال التطوير مستمرة في مختلف المطارات المصرية، مشيرًا إلى أن مطار برج العرب كان مخططًا افتتاح أعمال التطوير به بمبنى الركاب 2 في شهر مارس المقبل، ولكن ما زالت الأعمال مستمرة ومتوقع أن يتم افتتاحه يوليو القادم.

وأضاف وزير الطيران أن مطار برنيس جاهز أيضًا لتشغيل شركات الطيران، في الوقت الذي تم افتتاح مطار سفنكس الدولي أمام الرحلات الدولية والداخلية أيضًا خلال الشهرين الماضيين.

رحلات الخطوط الجوية مطار العلمين وزير الطيران محمد عباس حلمي وزير الطيران المطارات المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

لماذا لم يكتب وحيد حامد سيرة أحمد زكي الذاتية؟.. وسر العلاقة بينه و«الزعيم»

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

بتخفضيات 30%.. «عز»: الغرف التجارية تستعد لاستقبال رمضان بمنافذ بكل المحافظات

يعد ضبط 225 فرش حشيش بمخزنه.. البحث عن ديلر الوراق

محمد رمضان يتصدر الترند وقائمة الأكثر رواجًا على «يوتيوب»

تحرير 193 محضرا متنوعا و42 إنذارا فى حملات مكبرة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022