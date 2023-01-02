اتفاقية تعاون بين مدينة الإنتاج واتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي

استقبل عبد الفتاح الجبالى رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي، الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات منظمة دول التعاون الإسلامى.

وتم خلال الاجتماع تناول سبل دعم و تعزيز التعاون الإعلامي، وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين مدينة الإنتاج الإعلامي واتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي في كافة المجالات الإعلامية، وكذا تعزيز التعاون والتواصل في كافة الأنشطة الإعلامية والبرامجية، بين المدينة والاتحاد.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء تكثيف التواصل في كافة الأنشطة الإعلامية والبرامجية، بما يشمل التنسيق في عقد الدورات التدريبية لممثلي وكالات الأنباء ومنسوبي هيئات البث الإذاعي والتلفزيوني، من خلال مركز تدريب المدينة، والتعاون في العديد من المجالات الإعلامية وغيرها من فنون الاتصال الإعلامي، كما تشمل الاتفاقية مجالات التدريب والانتاج والتعاون المشترك بين مدينة الإنتاج الإعلامي واتحاد الإذاعات الإسلامية.

كما وجه الليثى الدعوة للجبالى ووفد من قيادات مدينة الانتاج الاعلامى لزيارة مقر اتحاد إذاعات و تليفزيونات دول منظمة التعاون الاسلامى بمدينة جدة، لتعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات الإعلامية.

يذكر أن الهيئة القومية للبريد كانت قد أصدرت مؤخرا طابع بريد تذكارياً بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاما علي إنشاء مدينة الإنتاج الإعلامي، (اليوبيل الفضي) الذي يوافق ذكرى تأسيسها في نوفمبر 1997 بسواعد مصريه خالصة، وخبرات عالمية على أعلى مستوى، وتضم بين جنباتها العديد من الاستديوهات التي ينطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية.



الجدير بالذكر أن الطابع المشار إليه يتميز بمزيج رائع من الألوان ومؤمن ضد التزييف، وقيمته 10 جنيهات، ومزود بتقنية QR code التي تتيح لمقتنيه الحصول على المعلومات اللازمة عن مدينة الإنتاج الإعلامي بطريقة حديثة وجذابة.