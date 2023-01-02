تحرير 193 محضرا متنوعا و42 إنذارا فى حملات مكبرة بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء للتأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب الأسعار.

وتنفيذا لذلك؛ شن حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية والأسواق استهدفت شارع القاهرة وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضر متنوع وتحرير 7 إنذارات وفرض غرامات فورية بنحو 11 ألف جنيه.

ونفذ حي شرق برئاسة الدكتورة رباب مدني حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق للتأكد من ضبط الأسعار، حيث توجهت الحملة إلى السوق التجاري الرئيسي بشارع مسجد حاتم بمنطقة سموحة وأسفرت الحملة عن تحرير 37 محضر متنوع وإعدام 50 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 7 إنذارات وفرض غرامات فورية بنحو8 آلاف جنيه.

وقام حى الجمرك برئاسة اللواء وليد البيلي بحملة مكبرة للتفتيش على الأسواق والمحال التجارية استهدفت الحملة سوق السنوسي، وشارع عبد المنعم والسبع بنات، وميدان التحرير وعرابي وسانت كاترين وأسفرت الحملة عن إعدام 16 كيلو مواد غذائية غير قابلة للاستهلاك ، وتحرير 18 محضر متنوع، وتحرير 10 إنذارات.

وشهد حى المنتزة ثان برئاسة هدى ابو كليلة حملة مكثفة للتصدي لظاهرة التلاعب بالأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين توجهت الحملة الى شوارع سيدي كمال ، البستان ، الجيش، 16 طوسون وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر متنوع.

وواصل حى وسط برئاسة عزة سعد حملات التفتيش علي المنشآت والصيدليات للتأكد من ضبط الاسعار شملت شوارع: ميدان الشهداء ومتفرعاته، ابن الخطاب، محرم بك وأسفرت الحملة عن تحرير 34 محضر متنوع و 17انذار، وفرض غرامات فورية تقدر بـ24 ألف جنيه وضبط 40 عبوة أدوية مهربة.

بينما كثف حى غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مكبرة للتفتيش على المحال التجارية والمطاعم والصيدليات بنطاق حي غرب والتي استهدفت شوارع الأمير لؤلؤ، مساكن عثمان ، السوق التجاري، المتراس، وأسفرت الحملة عن إعدام 15 عبوة إندومي منتهية الصلاحية وتحرير 33 محضر متنوع وتحرير 8 إنذارات قوي عاملة.

وقام حى العجمى برئاسة السيد موسى بحملة مكبرة للتفتيش على الأسواق لمراقبة الأسعار بالمحلات التجارية استهدفت الحملة شارع البيطاش وعين شمس والهانوفيل الرئيسي وشارع الجمعية وطريق إسكندرية مطروح وأسفرت الحملة عن تحرير 33 محضر متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ7 آلاف جنيه.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والتصدي لأي ممارسات استغلال المواطنين والتعامل بمنتهي الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق او إخفاء السلع مؤكدا علي طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة التى تم الإعلان عنها.



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