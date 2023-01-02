الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عام 2022 الأكثر حرّا في إسبانيا

إسبانيا
إسبانيا

شهدت إسبانيا في 2022 أكثر الأعوام سخونة منذ عام 1916 على الأقل، وهو تاريخ بدء تسجيل اليانات ذات الصلة، وفق وكالة الأرصاد الجوية الوطنية.


كتبت وكالة الأرصاد الجوية الاثنين على تويتر "كان عام 2022 أكثر الأعوام سخونة في إسبانيا منذ عام 1916 على الأقل"، مشددة على أنها "المرة الأولى التي يتجاوز فيها متوسط درجة الحرارة السنوية 15 درجة مئوية" ليصل إلى 15,5 درجة.


وأضافت ان "حتى عام 2011، لم يتم تجاوز 14,5 درجة مئوية. ومنذ ذلك الحين، حدث هذا خمس مرات". خلف عام 2022، كان العامان الأكثر سخونة هما 2017 و2020.


أوضحت وكالة الأرصاد الجوية أنها حسبت بأثر رجعي متوسط درجات الحرارة السنوية بين عامي 1916 و1961 اعتمادًا على قياسات معزولة ونمذجات إحصائية.


تعرضت إسبانيا وجزء من أوروبا في عام 2022 للعديد من موجات الحرارة الحارقة خلال الصيف، اندلعت خلالها حرائق لا مثيل لها وارتفع عدد الوفيات ومستوى الجفاف.


قالت وكالة الأرصاد الجوية في 21 ديسمبر في تقريرها غير النهائي "للمرة الأولى، شهدت البلاد الموسمين المتتاليين الأكثر سخونة" في الصيف والخريف.


تُعزى وفاة ما يقرب من 4744 شخصًا في إسبانيا إلى ارتفاع درجات الحرارة في صيف عام 2022، وفقًا لتقديرات الوفيات الزائدة لمعهد الصحة العامة.


كما تحول أكثر من 300 هكتار إلى رماد بسبب الحرائق في عام 2022، وهي أفدح خسارة منذ بدء التسجيل في عام 2000، وفقًا لنظام بيانات حرائق الغابات الأوروبي.


قالت وكالة الأرصاد الجوية "مع الأخذ في الاعتبار هطول الأمطار المسجلة حتى 15 ديسمبر، هذا هو ثالث عام جفاف على التوالي".


هذا فيما امتلأت خزانات المياه حتى 43% من طاقتها في نهاية ديسمبر، مقابل 53% في المتوسط على مدى السنوات العشر الماضية، وفقًا لوزارة التحول البيئي التي تتبع لها وكالة الأرصاد الجوية.


في أوروبا، كان صيف 2022 هو الأكثر حرارة على الإطلاق، وفق خدمة تغير المناخ الأوروبية كوبرنيكوس.


كما سُجل ما لا يقل عن 15000 حالة وفاة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بموجات الحر الشديدة التي ضربت القارة الصيف الماضي، وفقًا لتقدير غير مكتمل أعلنته في أوائل نوفمبر منظمة الصحة العالمية.


وأشارت الأمم المتحدة في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر إلى أن القارة الأوروبية هي أيضًا القارة الأكثر تأثرًا باحترار الطقس فقد سجلت ارتفاعًا في درجات الحرارة يزيد بأكثر من مرتين عن المتوسط العالمي على مدار الثلاثين عامًا الماضية.


يعتبر العلماء زيادة موجات الحرارة نتيجة مباشرة لأزمة المناخ، مع زيادة في شدة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومدتها وتكرارها.

اسبانيا الأرصاد الجوية تويتر درجة الحرارة الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

تجديد حبس عامل بتهمة قتل محاسب لسرقته فى السلام

«العربي» يكلف «عمليات غرفة القاهرة» بسرعة تنظيم المعارض والمنافذ السلعية خلال يناير

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

توفى زوجها بعد صور الكريسماس.. قصة البلوجر مريم جودة التى تصدرت التريند

الصين ضاعفت توغلاتها الجوية بالقرب من تايوان في 2022

«القاهرة الإخبارية» تنقل بثًا مباشرًا لـ لحظة نقل جثمان بيليه لملعب سانتوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022