الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عامل بتهمة قتل محاسب لسرقته فى السلام

ارشيفية
ارشيفية

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح  السلام، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل محاسب لسرقته، حيث اعترف المتهم بارتكابه للواقعة بقصد السرقة لعلمه باحتفاظ المجنى عليه بأموال داخل مخزن .

ونجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بقتل محاسب داخل مخزن وسرقة مبلغ مالى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من (شريك بمخزن لتقطيع وبيع الزجاج بوجود شخص متوفى - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل) داخل مخزن بدائرة القسم، مكمم وبه إصابات بالرأس، وكذا اكتشافه سرقة مبلغ مالى من داخل خزينة المخزن وعدم تواجد المتعلقات الشخصية بالمجنى عليه وهاتفه المحمول، بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل بذات المخزن "له معلومات جنائية" ومقيم به).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وذلك لعلمه باحتفاظ مالكى المخزن بمبالغ مالية داخل الخزينة، وأن المجنى عليه يحوز المفاتيح الخاصة بها ، فاختمر فى ذهنه فكرة سرقة المفاتيح من المجنى عليه كرهاً عنه والاستيلاء على ما بداخلها من مبالغ مالية، واستغل انصراف العاملين وتواجد المجنى عليه بمفرده، وتعدى عليه بالضرب على رأسه باستخدام قطعة "حجر" محدثاً إصابته التى أودت بحياته، وقام بتكميمه وعقب ذلك تمكن من سرقة مفاتيح الخزينة، والاستيلاء من داخلها على مبلغ مالى، والهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه.

تم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى والهاتف من متحصلات الواقعة، وإنفاقه باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

حبس عامل قتل محاسب السلام قاضي المعارضات جنح السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

تجديد حبس عامل بتهمة قتل محاسب لسرقته فى السلام

«العربي» يكلف «عمليات غرفة القاهرة» بسرعة تنظيم المعارض والمنافذ السلعية خلال يناير

توفى زوجها بعد صور الكريسماس.. قصة البلوجر مريم جودة التى تصدرت التريند

«معيط»: صادرات الغاز ساعدتنا فى سداد جزء كبير من فاتورة استيراد البترول

30 طائرة جديدة تنضم لأسطول «إير كايرو» مارس المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

خطة بيبى.. نتنياهو يزور الإمارات للمرة الأولى.. كيف سيستفيد؟

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022