«آس»: اجتماع مرتقب لحسم مصير بيلينجهام مع دورتموند

لا يزال الحديث مستمرًا عن مستقبل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، مهاجم بروسيا دورتموند، رفقة ناديه خلال الفترة المقبلة.

وارتبط اسم جود بيلينجهام بإمكانية الرحيل عن صفوف دورتموند، في ظل اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته، الذي يُعد الأقرب لحسم الصفقة لصالحه حتى الآن.

اجتماع مرتقب بين دورتموند وبيلينجهام لحسم مستقبله

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية، فإن إدارة بروسيا دورتموند تنوي القيام باجتماع هام مع جود بيلينجهام، خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستقبله مع الفريق.

وأفادت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أن مسئولي دورتموند يريدون معرفة القرار النهائي لـ"بيلينجهام"، إما البقاء أو الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل يوم الجمعة الموافق 6 يناير المقبل، من أجل التخطيط للموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه من المحتمل رحيل جود بيلينجهام عن صفوف دورتموند في نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

وبناءً عليه، حدد دورتموند سعر بيع جود بيلينجهام مقابل 100 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمتغيرات.

ويُعد جود بيلينجهام أحد المواهب الشابة في عالم كرة القدم حاليًا، في ظل تألقه في أرض الملعب رفقة ناديه خلال الفترة الماضية، ليصبح محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية، على رأسها ريال مدريد الإسباني، بجانب ليفربول الإنجليزي.

ونوّهت الصحيفة، أن ريال مدريد قد ينجح في حسم الصفقة لصالحه، في ظل وجود علاقة صداقة قوية بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وهانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند.

موعد مباراة بروسيا دورتموند المقبلة

ويستعد فريق بروسيا دورتموند لمواجهة نظيره أوجسبورج، يوم 22 يناير المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الألماني.

ويتواجد فريق بروسيا دورتموند حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 25 نقطة.