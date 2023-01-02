طلب مناقشة عامة لاستيضاح خطة الحكومة فى تنشيط السياحة

تقدمت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ بطلب مناقشة عامة لرئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار لاستيضاح سياسة الحكومة فى وضع استراتيجية قومية لتنشيط السياحة فى مصر، خاصة فى موسم الشتاء الذي يشهد متغيرات دولية يجب استغلالها.

أكدت النائبة ريهام عفيفى فى طلب المناقشة أن مصر تعد من أكثر الدول أمنا واستقرارا رغم الظروف العصيبة التى تمر بها كل دول العالم، وهو ما يستلزم الاستفادة منه خلال فترة الشتاء.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلى أن العالم يشهد متغيرات كبيرة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على السياحة في أوروبا وأصبح السائح الأوروبي يبحث على مكان آمن ليقضى فيه الشتاء بسبب أزمة عدم امداد أوروبا بالغاز الروسي، مما يجعلهم يتعرضون مباشرة لموجة حادة من الصقيع، الأمر الذي سوف يجعلهم يبحثون على مناطق دافئة لقضاء الشتاء وبأسعار تنافسية، حيث معظم الدول السياحية في منطقتنا تتنافس لجذب هؤلاء السياح.

وقالت إن مصر تتمتع بالمناخ المعتدل والمناطق السياحية المتنوعة مما يجعلها مقصدا سياحيا لمواطني أوروبا.

إلى جانب استغلال نجاح مصر تحت رعاية السيد الرئيس في تنظيم مؤتمر المناخ العالمي كوب 27 وإشادة كل دول العالم بحسن التنظيم والأمن باستضافة وفود 197 دولة منهم رؤساء دول ورؤساء حكومات ومسئولين أمميين ومنظمات دولية وإقليمية، وأكثر من 40 ألف مدعو وما تناقلته وسائل الإعلام العالمية عن نجاح مصر بداية من حسن التنظيم مرورا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة.

وبما أن كل تلك الوفود شاهدوا الأمن والاستقرار والجمال وأصبحت مصر محط انظار العالم.

الأمر الذي يستلزم معه أهمية وضع خطة لاستغلال ذلك النجاح في الجانب السياحي، حيث يعد قطاع السياحة والآثار من أبرز القطاعات الهامة للدولة، لا سيما وأنه يسهم في الناتج الاقتصادي المصري بنحو 15%.

وأوضحت النائبة ريهام عفيفى فى طلب المناقشة أن قطاع السياحة والآثار من المصادر الرئيسة لتوفير النقد الأجنبي الذي تحاول الدولة جاهدة لتوفيره وتحقيق مزيد من الإيرادات بالعملة الصعبة، حيث تشير الأرقام إلى تحقيق مصر 13 مليار دولار إيرادات من السياحة في عام 2021.

حيث تناولت العديد من الصحف العالمية قائمة بأفضل المقاصد السياحية في العالم لعام 2022 كما يشير التقرير الأخير لموقع ناشيونال جيوغرافييك عن انضمام مصر لقائمة أفضل المقاصد السياحية في العالم لعام 2022 وقد أوصي بزيارتها في عام 2023.

كذلك تضمن التقرير تسليط الضوء على المتحف المصري الكبير الذي ينتظر العالم افتتاحه وطريق الكباش بالأقصر الذي تم افتتاحه العام الماضي، لافتا إلى أن مصر تعد مقصدا هاما للسياحة الثقافية والتي يجب زيارتها عام 2023.

كما أشار موقع "تريب أدفا يزر" إلى اختيار مدينتي القاهرة والأقصر ضمن أشهر 22 وجهة سياحية لزيارتها على مستوى العالم خلال عام 2022، وكذلك مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال العام الجاري.

الأمر الذى يستلزم استيضاح خطة الحكومة في دعم قطاع السياحة وضرورة إنشاء أسواق سياحية جديدة باعتباره أحد القطاعات المهمة للاقتصاد المصري في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية.