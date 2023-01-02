الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 10 سنوات لمتهمين فى تزوير شهادة تقديرات دراسية بالشرقية

متهمين
متهمين

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الإثنين، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامهما بالاشتراك في تزوير شهادة تقديرات دراسية في نطاق قسم شرطة أول الزقازيق في القضية رقم 6079 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2022، المقيدة برقم 2818 كلي جنوب الزقازيق لسنة 2022.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب. 

بداية القضية، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهمين "سيف .ا"،  و"رضا. إ"، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بتزوير شهادة التقديرات الدراسية لسنة 2021 المنسوب صدورها إلى المعهد العالي للدراسات النوعية في مصر الجديدة لأجل تقديمها إلى المختصين بقطاع الأحوال المدنية لتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي.

وكشف أمر الإحالة، عن أن المتهمين وحال كونهما ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو شهادة الدراسة لسنة 2021 المنسوب صدورها إلى المعهد العالي للدراسات النوعية في مصر الجديدة، وكان ذلك بطريق الاصطناع الكلي بإنشائها على غرار المحررات الصحيحة بأن أم المتهم الأول المتهم الثاني بالبيانات المراد إثباتها فدون بها تلك البيانات وزيلت بتوقيعات منسوبة زورًا للمختصين بتلك الجهة ومهرها بأختام وعلامات تلك الجهة مع علمهما بذلك التزوير.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين قد قلدا خاتم شعار الجمهورية وخاتم المعهد العالي للدراسات النوعية في مصر الجديدة، وذلك بأن اصطنعوها على غرار القالب الصحيح لها واستعملوها بأن مهروا بها المحرر المزور مع علمهما بتقليدها، فيما استعمل المتهم الأول المحرر المزور، فيما أعد من أجله مع علمه بتزويره، وذلك بأن تقدم به للمختصين بقطاع الأحوال المدنية بالشرقية لتغيير المهنة ببطاقة الرقم القومي خاصته وإثبات بها بيانات مزورة على النحو المبين بالتحقيقات.

جنايات الزقازيق متهمين السجن المشدد 10 سنوات تزوير شهادة تقديرات قسم شرطة أول الزقازيق المستشار محمد عبدالكري

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