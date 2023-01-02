الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص سقط من الطابق العاشر فى عين شمس

مصرع شخص
مصرع شخص

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق العاشر لعقار سكنى بمنطقة عين شمس، وتم نقله إلى المستشفى. 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من المستشفى العام، يُفيد باستقبال شخص، مصاب بكسور ونزيف داخلى إثر سقوطه من علو، وتوفي فور وصوله للمستشفى.

وانتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين سقوط شخص 33 عاما من الطابق العاشر، وتوفي في الحال ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

مصرع شخص عين شمس سقوط النجدة مصاب بكسور

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