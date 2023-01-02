الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط وأمين بيت العائلة المصرية يبحثان «الحوار الوطني من أجل مصر»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مع الشيخ سيد عبدالعزيز الأمين العام لبيت العائلة المصرية بأسيوط استئناف جلسات وفعاليات "الحوار الوطني من أجل مصر" الجاري تنفيذه بالمراكز والقرى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستماع لفئات المجتمع المختلفة.

وأوضح محافظ أسيوط، الدور الهام الذي يقوم به بيت العائلة المصرية بأسيوط في القطاعات المختلفة والوقوف جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة في القضايا المجتمعية الهامة، لتقديم وتطوير الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة فئاتهم في القطاعات المختلفة وهو ما ينعكس في حفظ القيم ونشر السلام والحفاظ على الشخصية المصرية وصيانة هويتها.

ودعا المحافظ الجميع للالتفاف والتعاون والتنسيق لتنفيذ خطط التنمية، وغرس قيم المواطنة والإخاء والولاء للوطن وخدمة البلد من خلال تفعيل أنشطة وفعاليات ومبادرات تنموية حقيقية.

وقد تناول اللقاء ما تم تنفيذه من أنشطة وفعاليات ولقاءات خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة، فضلاً عن مناقشة الإجراءات التي تم اتخاذها لعقد مزيد من الجلسات لمناقشة القضايا المختلفة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم.

- تذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ وتنظيم مزيد من اللقاءات

وأكد "سعد" على تذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ وتنظيم مزيد من اللقاءات والمؤتمرات بالمراكز والقرى، وذلك للاستماع لفئات المجتمع المختلفة بكافة ربوع المحافظة وتنفيذ حوار مجتمعي والاستماع للطلبات والآراء والمقترحات والأفكار المختلفة من الشباب وممثلي المؤسسات المختلفة وتنفيذ ما يتناسب مع الواقع على أرض المحافظة، في ظل الحوار الوطني مع الشباب وكافة مؤسسات المجتمع المدني الذي دعا إليه الرئيس السيسي لدعم جهود التنمية والنهوض بالخدمات وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030.

وأضاف إلى أهمية زيادة الوعي والتوعية بقضايا المواطنة والثأر والزيادة السكانية والتأكيد على استمرار تحقيق الأمن والسلام المجتمعي، مشيراً إلى أهمية تسليط الضوء على المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

التنمية الشاملة والمستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين العائلة المصرية القضايا المختلفة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بيت العائلة المصري

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