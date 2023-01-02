خلال 5 أيام.. «نبيل الجميل» لمحمد هنيدي يتخطى 9 ملايين جنيه

حقق الفيلم السينمائي الجديد «نبيل الجميل اخصائي التجميل» للنجم محمد هنيدي، إجمالي إيرادات بلغت 9 ملايين و532 ألف جنيه في 5 أيام عرض فقط، محققا نجاحا كبيرا بدور العرض السينمائي في مصر.

وكان صناع العمل قد طرحوا الفيلم بدور السينما يوم الأربعاء الماضي 28 ديسمبر ليكون أول الأفلام المشاركة في سباق موسم رأس السنة الجديدة السينمائي، وحرص النجم خلال الفترة الأخيرة على الترويج للفيلم عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويراهن على اكتساح إيرادات موسم رأس السنة بالفيلم الذي ينتمي للأعمال الكوميدية البحتة التي اشتهر بها هنيدي على مدار مشواره الفني

- قصة فيلم نبيل الجميل

ز«نبيل الجميل أخصائي تجميل» فيلم كوميدي تدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، ويجسد «هنيدى» خلاله دور طبيب تجميل يقع في بعض المشاكل الكوميدية، وتجسد دور شقيقته الفنانة رحمة أحمد التي تظهر بدور مساعدته ضمن الأحداث، حيث يمتلك الدكتور نبيل عيادة للتجميل، ومن خلال تلك العيادة يتعرض للعديد من المواقف، وتحدث بينه وبين نور اللبنانية العديد من المفارقات الكوميدية

- أبطال الفيلم

فيلم «نبيل الجميل» من تأليف أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج خالد مرعي، وبطولة محمد هنيدي، ونور اللبنانية، ومحمد سلام، ورحمة أحمد، ومحمود حافظ، وحجاج عبدالعظيم، وأحمد فؤاد سليم، وضياء الميرغني، ومحمد الصاوي، ومادلين طبر، وشيما الشريف.