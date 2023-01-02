بدء تدريبات موجهي ومعلمي مادة اللغة العربية بالصف الخامس الابتدائي

تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، تدريبات لموجهي ومعلمي مادة اللغة العربية، بالصف الخامس الابتدائي، للعام الدراسي 2022/2023.

كانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تدريبات موجهي ومعلمي مادة اللغة العربية، بالصف الخامس الابتدائي.

وجاء نص الخطاب الصادر كالآتي: أنه في إطار خطة التنمية المهنية لمعلمى الصف الخامس الابتدائى للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ وبالتعاون مع مؤسسة نهضة مصر واستكمالا للتدريبات يرجى التأكيد على موجهي مادة اللغة العربية بمتابعة التدريبات التي ستتم من خلال قاعات الفيديو كونفراس بقاعات الجمهورية على أن يكون البث من القاعة الرئيسية بديوان الوزارة وذلك في الفترة من ٠٢٣/١/٢ ٢إلى ١/٣/ ٢٠٢٣ وذلك خلال الفترة الصباحية وفق الجدول التالى:

_ يوم 2 يناير 2023: موجهي ومعلمي مادة اللغة العربية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.

_يوم 3 يناير 2023: موجهي ومعلمي مادة اللغة العربية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا.

واستقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، بمقر ديوان عام الوزارة الطفل عمر زكي الطالب بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة المحمدية الإسلامية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، وذلك لتكريمه تقديرًا له بعد حصوله على المركز الأول على العالم في مسابقة الحساب الذهني الدولية المقامة في تايوان.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية ووالدة الطفل ومحمد فاروق خبير الرياضيات بديوان عام الوزارة.

وأجرى حجازي حوارًا أبويًا مع الطالب عمر، البالغ من العمر 7 سنوات، حيث أشاد بمستوى ذكائه وبدور أسرته في رعاية موهبته.

وأشار إلى أن الاستثمار في الإنسان منذ الصغر وتنمية المواهب على رأس اهتمامات الوزارة باعتبارها إحدى أهم الأولويات التي وجهت بها القيادة السياسية.

وأوضح الوزير، في هذا الإطار، أن الاستراتيجية التي أعلنت عنها الوزارة منذ بداية العام الدراسي تضمنت تنمية المواهب ورعايتها عبر تطبيق يوم الأنشطة في المدارس على مستوى الجمهورية، والذي يتم خلاله اكتشاف المواهب المختلفة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

ووجه بإعداد ملف متكامل عن الطالب عمر زكي تمهيدًا لرعايته خلال المرحلة المقبلة واستثمار موهبته، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالموهوبين واكتشافهم ورعايتهم.

الجدير بالذكر أن الطالب عمر زكي حصل على منحة مجانية من جامعة المنصورة نظرًا لموهبته الفريدة في إجراء العمليات الحسابية المعقدة منذ سن الرابعة، وتمت مخاطبة أكاديمية البحث العلمي بالجامعة لاستثنائه من شرط سن التقديم البالغ 9 سنوات لمسابقة الحساب الذهني الدولية التابعة لمنظمة اليونسكو، والتي ضمت 100 متسابق على مستوى العالم وهو ما وافقت عليه الجامعة على الفور، كما تم منحه دورة الروبوتات بكلية الهندسة بجامعة المنصورة.