مصابان في حادث اصطدام قطار بدراجة بخارية بسوهاج

أصيب شخصان بكسور وكدمات متفرقة بالوجه والجسم، جرٍاء اصطدام قطار بهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية، ومحاولة عبور شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ناحية دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود بلاغ يفيد بأنه أثناء مرور القطار “أسوان – القاهرة]” اصطدمت دراجة بخارية بجانب القطار، قيادة المدعو (محمد ا ع) 27 عامًا، سائق توك توك ويقيم بذات الناحية، حال عبور قائدها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بالمزلقان دائرة قسم جرجا.

نتج عن ذلك إصابة كل من قائد الدراجة البخارية، بكسر مفتوح بالمرفق الأيمن وكدمه وتورم أسفل العين اليسرى، والمدعو (أحمد ا م ش) 20 عامًا، ميكانيكي، ويقيم بذات الناحية، مصاب بإشتباه كسر بالمرفق الأيسر، مستقل الدراجة البخارية.

جرى الدفع بسيارة إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإخطار أهليتهما، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.