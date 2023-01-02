الإثنين 02 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصابان في حادث اصطدام قطار بدراجة بخارية بسوهاج

اصطدام قطار بدراجة
اصطدام قطار بدراجة

أصيب شخصان بكسور وكدمات متفرقة بالوجه والجسم، جرٍاء اصطدام قطار بهما أثناء استقلالهما دراجة بخارية، ومحاولة عبور شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ناحية دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، بورود بلاغ يفيد بأنه أثناء مرور القطار “أسوان – القاهرة]” اصطدمت دراجة بخارية بجانب القطار، قيادة المدعو (محمد ا ع) 27 عامًا، سائق توك توك ويقيم بذات الناحية، حال عبور قائدها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بالمزلقان دائرة قسم جرجا.

نتج عن ذلك إصابة كل من قائد الدراجة البخارية، بكسر مفتوح بالمرفق الأيمن وكدمه وتورم أسفل العين اليسرى، والمدعو (أحمد ا م ش) 20 عامًا، ميكانيكي، ويقيم بذات الناحية، مصاب بإشتباه كسر بالمرفق الأيسر، مستقل الدراجة البخارية.

جرى الدفع بسيارة إسعاف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإخطار أهليتهما، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

إخطار استقلال استقلالة ازمة أستقلالهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

«الخشت»: إعداد دراسة ذاتية لاعتماد جامعة القاهرة من «القومية لضمان جودة التعليم»

إصابة شخصين فى تصادم سيارتين بالطريق الصحراوى بالصف

36.5 مليون جنيه مبيعات الحديد والصلب للمناجم خلال نوفمبر

«التخطيط»: تدريب 58 سيدة من 20 دولة إفريقية في 2022

النيابة العامة تأمر بالتحرى عن مصور فيديو «الفعل الفاضح» على الكوبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المستضعفات من المؤمنات

محمد العسيري

يا مقبل يوم وليلة

ماجد حبته

عام جديد.. وعمر مديد

علي سعدة

الترعة الحلوة

القس. رفعت فكرى

التماسك الوطنى

لواء. محسن الفحام

«قادرون... بإذن الله»

لواء.حمدى البطران

الأزهر.. والإبداع

جمال-أسعد

كل سنة والإنسانية بخير حتى لو كره الكارهون

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

ما هى خطة التغييرات فى سلاح الجو الإسرائيلى لعام 2023؟

بينهم 882 طفلًا.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7000 فلسطينى فى 2022

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية