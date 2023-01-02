تراجع مبيعات المساكن في هونج كونج لأدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية 2008

تراجعت مبيعات المساكن في هونج كونج خلال أول 11 شهرا من العام الماضي لأدنى مستوياتها منذ 2008 في ظل توقعات بتراجعها مجددا بنسبة 10% خلال العام الحالي.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن بيانات إدارة تسجيل الأراضي المحلية في هونج كونج وتقديرات وكالة التسويق العقاري أشارت إلى تراجع عدد صفقات المساكن الجديدة خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين إلى 10068 مقابل 16136 صفقة خلال الفترة نفسها من العام السابق بانخفاض نسبته حوالي 40%، في حين تراجعت قيمة المبيعات خلال الفترة نفسها إلى 107 مليارات دولار هونج كونج (7ر13 مليار دولار أمريكي) مقابل 214 مليار دولار هونج كونج.

ولفتت الصحيفة إلى أن وكلاء العقارات من وكالة العقارات المحلية، يتوقعون أن تكون اتفاقيات مبيعات المنازل السنوية في عام 2022 أقل من تلك التي كانت في عام 2008 عند 11،046 وحدة بناءً.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تضرر سوق العقارات في هونج كونج أحد أهم المراكز المالية في آسيا من ارتفاع أسعار الفائدة في أغلب دول العالم مع المخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي نتيجة إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتتوقع السلطات في هونج كونج تحسن مناخ الأعمال بعد إعادة فتح حدود المدينة مع الصين حيث من المتوقع تحسن الاستهلاك وحركة السياحة.

وتستهدف هونج كونج إلغاء قواعد الحجر الصحي على القادمين من بر الصين الرئيسي بحلول 8 يناير الحالي، بحسب رئيس السلطة التنفيذية للمدينة إريك شان.

وفي الشهر الماضي تراجعت الصين عن سياسة صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد والتي استمرت حوالي 3 سنوات والتي كانت تتطلب عمليات تحليل واسعة النطاق للكشف عن الفيروس وفرض إجراءات إغلاق على المناطق التي تظهر فيها إصابات وإغلاق الحدود.