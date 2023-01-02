الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يستقبل فريق المتحدون للدراجات النارية السعودي بالعاصمة الإدارية

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فريق المتحدون للدراجات النارية السعودي، وعددهم 32 دراجا، خلال زيارته لمصر خلال الفترة من 28 ديسمبر 2022 حتى 8 يناير الجاري، للترويج للسياحة المصرية بمحافظات" القاهرة، الإسكندرية، البحر الأحمر"، وذلك صباح اليوم الإثنين، بمقر وزارة الشباب والرياضة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد الدكتور أشرف صبحي على عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والتقارب بين الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى مصر دائما حاضنة للعرب وأبوابها مفتوحة لأشقائها، ووجود فريق المتحدون السعودي في مصر يؤكد على مكانتها الريادية في الوطن العربي.

وأشار وزير الرياضة إلي أن الطفرة الإنشائية للطرق التي شهدتها الدولة المصرية في عهد فخامة الرئيس أوجد نمط جديد للسياحة الرياضية وهو سياحة الطرق، مما شجع العديد من الفرق داخل الوطن العربي، وكذا فرق من الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ هذه الفعاليات داخل مصر.

ومن جانبه، قدم مصطفى الشريف رئيس فريق المتحدون للدراجات النارية في الوطن العربي الشكر لوزير الشباب والرياضة المصري لحفاوة الاستقبال وتسهيل كافة الإجراءات، مشيداً بالثورة الإنشائية الهائلة للطرق التي تشهدها مصر هذه الفترة مما انعكس علي خلق نمط جديد للسياحة الرياضية وهي سياحة الطرق.

حضر اللقاء أحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، أحمد رفيق مرافق الفريق من الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن فريق المتحدون للدراجات النارية السعودي قام بزيارة الأهرامات ومتحف القومي للحضارة المصرية.

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارية السعودية الشعبين الشقيقين العاصمة الإدارية الجديد القاهرة الإسكندرية الولايات المتحدة

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