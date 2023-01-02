الإثنين 02 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع مبادرة المتحدة.. دليل المبتدئين لاستخدام آلات الأثقال في صالة الألعاب الرياضية

رفع أثقال
رفع أثقال

لقد حان العام الجديد سيتوجه الكثيرون إلى صالة الألعاب الرياضية، لكن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية كمبتدئ أو شخص لم يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية منذ فترة طويلة قد يكون أمرًا شاقًا، خاصة إذا لم تكن متأكدًا مما تفعله الآلة.

بالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لرعاية المواهب إليك دليل المبتدئين لرفع الأثقال في صالة الألعاب الرياضية.

اضغط على الساق

اجلس في الجهاز مع دعم ظهرك، ادفع من خلال القدم بأكملها واستمر في الضغط على كعبك في منصة اللوح المسطح.

اترك ثنيًا ناعمًا في الركبة في النهاية (لا تقم بتصويب ساقك تمامًا)  للرجوع إلى الصورة أدناه، ثم تراجع ببطء إلى وضع البداية، بعد أن يتم ضبطك، يمكنك تغيير وضع قدمك لتغيير العضلات التي تتحمل العبء.

حليقة الساق

طريقة الاستخدام: قم بمحاذاة ركبتك مع محور ثني الساق ثم اجلب كعبيك نحو المقعد، ستحصل على مزيد من الانقباض أثناء الحركة، إنه مثل التأرجح الخلفي عند الحصول على سرعة أكبر في التأرجح، والفرق الوحيد هو أنك تعمل ضد الحمل، تحكم في كلا الجزأين من الحركة ولتحدي أكبر جلس مستقيماً دون دعم المقعد.

قدم صناعي

كيفية الاستخدام: قم بمحاذاة ركبتك مع محور تمديد الساق، ثم قم بمد ساقيك بحيث تكونان أمامك بشكل مستقيم تقريبًا، حافظ على رجليك في وضع مستقيم مثل مسارات القطار  وتحكم في الحركة من البداية.

صف جالس

كيفية الاستخدام: اجلس مع وضع مستقيم جيد، أمسك المقابض وحافظ على قبضة متوسطة، حتى لا تتعب ساعديك في وقت قريب جدًا، اسحب من ظهرك أولاً، وحافظ على صدرك مرتفعًا واستخدم عضلات منتصف ظهرك للتحرك أولاً، أرسل مرفقيك إلى ما بعد جذعك ثم تحكم في الجهاز مرة أخرى إلى وضع البداية.

الضغط على الصدر

كيفية الاستخدام: اجلس مع وضع مستقيم جيد وأمسك المقابض وحافظ على قبضة متوسطة ، حتى لا تتعب ساعديك في وقت قريب جدًا، ادفع المقابض أو القضيب بعيدًا، حتى تحصل على منحنى ناعم في الكوع، يجب أن يكون مرفقيك أقل من يديك.

العاب رياضية مبتدىء مبادرة المتحدة رعاية المواهب رفع الأثقال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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