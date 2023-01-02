بدء امتحانات صفوف النقل للابتدائي في البحر الأحمر

انطلقت صباح اليوم الإثنين امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي العام الدراسي الحالي، بمدارس البحر الأحمر، وسط إجراءات وقائية واحترازية، ومن المقرر أن تستمر الامتحانات بصفوف النقل للمرحلة الابتدائية حتى التاسع من شهر يناير الحالي.

من جانبه كشف هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن مدارس البحر الأحمر استقبلت طلاب المرحلة الابتدائية للصف الرابع والخامس والسادس في الثامنة صباحا لآداء امتحان مادة اللغة العربية ومن المقرر أن تستمر إمتحانات النقل حتى يوم الاثنين القادم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر استعدادات مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر لإمتحانات الفصل الدراسي الاول، والتي بدأت بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام التربية والتعليم وغرفة عمليات فرعية بكل إدارة تعليمية بمدن المحافظة لمتابعة سير العملية الإمتحانية.

وأكد منير على جاهزية المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الأول وتجهيز الشيت الإلكتروني والشيت الورقي، بجانب رصد أعمال السنة ومراعاة الدقة في الأعمال الامتحانية، والدقة في تنفيذ التعليمات العامة للإمتحانات.