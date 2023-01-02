انتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة سكنية فى الطالبية

أمرت نيابة الطالبية بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية بأحد العقارات نشب بها حريق دون وقوع أى إصابات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور أمر اللواء جابر بها، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بالدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.