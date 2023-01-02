مراكز أبحاث: كوريا الشمالية تمتلك من 15 إلى 60 رأسا نوويا

قدرت مراكز أبحاث أجنبية أن كوريا الشمالية تمتلك 15 رأسا نووية على الأقل و60 رأسا نوويا كحد أقصى، بعدما أعرب كيم كونج أون عن عزمه لزيادة إنتاج الرؤوس الحربية النووية.

وفي الاجتماع العام للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، والذي استمر من 26 إلى 30 ديسمبر، طالب "كيم" بزيادة هائلة في الترسانة النووية لبلاده.

ويتركز اهتمام بيونج يانج على عدد الرؤوس النووية التكتيكية والاستراتيجية التي ستنتجها كوريا الشمالية هذا العام.

وتزعم كوريا الشمالية أنها طورت الرؤوس النووية، لكنها لم تكشف أبدا عن أي رؤوس نووية فعلية.

وأعلنت نشرة علماء الذرة(BAS) الأمريكية في تقرير في سبتمبر من العام الماضي، أنها تقدر أن كوريا الشمالية تمتلك ما بين 20 و30 رأسًا نوويًا وتم تجميع معظمها لتحميلها على صواريخ باليستية متوسطة المدى.

وقال معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام(SIPRI) في يونيو من العام الماضي، إن كوريا الشمالية تمتلك بالفعل 20 رأسا نوويا وتمتلك المواد الانشطارية التي يمكن إنتاج 45 - 55 رأسا نوويا إضافيا بها.

وقدر مركز الأبحاث لإلغاء الأسلحة النووية(RECNA) بجامعة ناجازاكي اليابانية في تقرير أن كوريا الشمالية تمتلك 40 رأسا نوويا اعتبارا من يونيو من عام 2022.

وقدر معهد الدراسات الاستراتيجية الوطنية(INSS) التابع لجامعة الدفاع الوطني الأمريكية في نوفمبر 2020 أن كوريا الشمالية تمتلك ما بين 15 و60 رأسا نوويا.

وفقا لتقديرات هذه الوكالات، يبدو أن كوريا الشمالية قد طورت بالفعل وتمتلك كمية كبيرة من الرؤوس النووية.

ومن المتوقع بحسب ما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن تزيد بيونج يانج من حيازتها للرؤوس النووية من أجل تأمين القدرة على الهجوم المضاد في حال تعرضها لضربة وقائية نووية أو هجوم نووي.