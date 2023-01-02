الإثنين 02 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدور التاسع وتابوت ذهب.. «صن» البريطانية تكشف مكان دفن بيليه

بيليه
بيليه

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، أن نجم الكرة الراحل، بيليه، أمضى الكثير من الوقت في اختيار "مكانه الأخير"، لكن في النهاية لم يكن اختياره مدنا كبيرة مثل ريو دي جانيرو أو ساو باولو، وإنما كان قرارًا بسيطا لتكريم والده وناديه.

وقالت الصحيفة، إن بيليه اختار ليدفن في الطابق التاسع من مبنى فخم، يطل على ملعب "سانتوس"، حيث تألق وحظي بأكبر النجاحات في عالم كرة القدم.

وأوضحت أن بيليه اختار أن يدفن في الطابق التاسع من "المقبرة العامودية"، تكريما لوالده "دوندينيو"، الذي كان لاعبًا لكرة القدم كذلك، واعتاد أن يرتدي القميص رقم 9 دائما.

مكان دفن بيليه 

كما أعرب العديد من محبيه عن اعتقادهم أنه اختار هذا الموقع تحديدا، ليبقى قريبا من ملعب الفريق الذي أطلقه نحو العالمية "سانتوس"، الواقع على بعد نصف ميل من المقبرة، والذي يمكن رؤيته بوضوح من الطابق التاسع.

واوضحت الصحيفة: غدا الثلاثاء سيتم وضع تابوت بيليه في قبو العائلة في ذلك المبنى، بحضور أفراد العائلة والأصدقاء.

ولا تزال العديد من التفاصيل المحيطة بمراسم الدفن سرية، لكن الصحيفة البريطانية قالت إن "المعلوم حتى الآن، أن التابوت سيكون ذهبيًا، وستكون على جوانبه العديد من المنحوتات والنقوش لصور بيليه الأيقونية".

وعلى مدار الأيام الماضية، توافد العديد من الأشخاص على مقبرة "Memorial Necropole Ecumenica" لتقديم احترامهم، ورؤية مكان دفن أسطورة كرة القدم، الذي يعد الرجل الوحيد الذي فاز بكأس العالم 3 مرات.

وأضافت الصحيفة أن اليوم الإثنين، سيمر مئات آلاف الأشخاص أمام نعشه، الذي سيوضع في قلب ملعب سانتوس لمدة 24 ساعة، قبل أن يتم اصطحابه إلى الجنازة الخاصة في الساعة 10 من صباح غد الثلاثاء.

وسيمر موكب الجنازة الخاص به في ضاحية بسانتوس، حيث لا تزال تعيش والدته دونا سيليست، البالغة من العمر 100 عام، والتي لا تعلم حتى الآن أنه توفي.

وسيحضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، جنازة بيليه، الثلاثاء، إلى جانب زملائه في فريق عام 1970، جيرزينيو وريفيلينو وجيرسون.

التابوت البريطانية الصحيفة البريطانية ريو دى جانيرو صحيفة صن البريطانية الطابق التاسع الأسطورة البرازيلية بيليه

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