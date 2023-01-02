الإثنين 02 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فيفى عبده تحذر السيدات: «أوعى تقولى لزوجك روح وصل صاحبتى»

فيفى عبده
فيفى عبده

وجهت الفنانة فيفي عبده نصيحة للسيدات للحفاظ على أزواجهن، قائلة: "ليه الراجل بيجري من الست بتاعته، لأن ممكن تكون صاحبتها بترسم على كده علشان تاخدوا منها، هو في حاجة اسمها روح وصل صاحبتي".

وأضافت فيفي عبده خلال لقائها ببرنامج "كلام الناس"، التي تقدمه الإعلامية ياسمين عز: "ده حتى لو هو نيته كويسة ممكن يكون هي نيتها مش مظبوطة، ماينفعش الست تقول أسرار في بيتها لأي مخلوق، لأن الست اللي بتصطاد في المياه العكرة بتعرف نقطة ضعفه، وتاخد اللي عاوزاه وتطير الولية بولادها وتشقطه. 

وتابعت: "هو إيه اللي حصل في الدنيا وإيه كمية الطلاق والخلع دي، وكويس إن الريس عمل قوانين جديدة للموضوع ده علشان ما يستهترش بالموضوع والراجل يدفع قبل ما يتجوز".

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