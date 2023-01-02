انهيار أجزاء من عقار قديم وسط الإسكندرية

شهدت منطقة العطارين التابعة لحي وسط محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، سقوط أجزاء داخلية لعقار قديم خال من السكان الكائن لشارع إسماعيل مهنا، دون إصابات بين المواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار بورود بلاغ يفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم، دون وجود إصابات بين المواطنين إسماعيل مهنا دائرة القسم، وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة العطارين إلى محل الواقعة والأجهزة التنفيذية لحي وسط.

وبالمعاينة والفحص تبين سقوط أجزاء من عقار قديم خال من السكان، وتلك الأجزاء المنهارة سقطت بالحمامات الخاصة بالعقار 117 شارع إسماعيل مهنا التابعة لقسم شرطة العطارين، وهو عقار مكون من 3 طوابق بناء قديم خال من السكان دون وجود إصابات بين المواطنين، وجرى عرض العقار محل الواقعة، على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالإدارة الهندسية حي وسط، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.