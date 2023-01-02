الإثنين 02 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

التضامن: زيادة المعاشات من 2015 حتى 2022 بنسبة 152%

المعاشات
المعاشات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن الإنجازات التي تحققت في قطاع التأمينات والمعاشات خلال الفترة من 2014 وحتى 2022.

 

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من أول يناير 2022 إلى 1400 جنيه شهريًا، كما تم زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 916 جنيه شهريا.

 

وأشارت إلى أنه تم زيادة المعاشات بدء من الأول من أبريل 2022 بنسبة 13% بتكلفة 38 مليار جنيه سنوياً استفاد منها 10 مليون صاحب معاش ومستفيد.

 

واضافت انه تم زيادة المعاشات من 2015 حتى 2022 بنسبة 152%.

 

وأكدت أن أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بلغ عددهم 10 ملايين و 842  ألفا و 626 شخصا يصرفون ما يقارب من 24 مليار جنيه شهريًا.

 

وأضافت الوزارة أن عدد منافذ صرف المعاشات بلغ 13 ألفا و 432 منفذا، وبلغ عدد المؤمن عليهم  10 ملايين و 463 ألفا و 439 شخصا.

 

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يتم صرف المعاشات من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وسط إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا ومنها ماكينات الصرف الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية، ومنافذ البريد المنتشرة في المحافظات، ومحافظ التليفونات باعتبارها إحدى الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستحقين من أصحاب المعاشات، أيضًا البنوك التجارية «كارت ميزة أو حساب توفير»، كذلك بنك ناصر الاجتماعي، وبنوك القرى. 

 

وأعلنت الهيئة القومية للتأمينات عن مراحل تطويرها من خلال تنفيذ مشروع أرشيف إلكتروني متكامل مع نظام معلومات يستهدف أرشفة جميع الملفات وترحيل وتخزين الملفات بمخازن مركزية، وفقا لمعايير دولية، بالإضافة إلى إعادة تعبئة وفهرسة تسجيل الملفات.

 

وتبدأ مرحلة تشغيل النظام في الأول من يوليو 2023، على أن تكون مرحلة اختبار النظام في أبريل 2023، موضحة أن مرحلة بناء وتطوير التطبيقات تم تنفيذها في أبريل 2022 الماضي، كما تم الانتهاء من مرحلة التحليل والتصاميم في أكتوبر 2021.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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