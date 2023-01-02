ضمن حياة كريمة.. وحدات متنقلة للتدريب على سوق العمل بقرى مصر

كشف المهندس أيمن إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للتديب المهني بوزارة القوى العاملة، طرق تدريب وانتقاء الأشخاص وتأهليهم لسوق العمل، بالتعاون مع حياة كريمة عبر وحدات التدريب المتنقلة.

قال إسماعيل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المُذاع على الفضائية المصرية الأولى، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الأحد، إن فكرة السيارات المتنقلة للتدريب بدأت في عام 2019، بهدف الوصول للمتدربين في قرى مصر.

أضاف أنه يتم العمل من أجل السيطرة على البطالة في مصر، مشيرًا إلى أن النسبة الأكبر من البطالة موجودة في القرى الأكثر احتياجًا.

وتابع: «بدأنا نفكر كيف نتعامل مع الموقف، ودراسة أنواع المهن المطلوبة لتلك القرى بحيث نخرج منها بأكبر عدد من المستفيدين».

أيمن إسماعيل: التدريب يعطي خبرة وشهادة لممارسة المهنة بسوق العمل

وأكد أن التدريب يعني فرصة عمل للشباب، وإعطائهم الخبرة اللازمة لممارسة المهنة التي تدرب عليها، ومن هنا بدأ التفكير في سيارات التدريب المتنقلة.

واستكمل: «بدأنا بالمهن الخاصة بالسيدات أو الفتيات مثل التفصيل والخياطة، وعليها إقبال كبير في القرى».

ونوه بأن كل سيارة تتوجه بالمدربين والمعدات والمناهج إلى القرى وتدريب الناس على المهن المختلفة مثل التفصيل والخياطة والسباكة والكهرباء، مشيرًا إلى أن الدورة التدريبية لمهنة الخياطة تتم في 150 ساعة، و60 ساعة للكهرباء و60 للسباكة.