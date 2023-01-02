وليد فتحى وكيلا لمديرية الصحة فى القليوبية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة قرارا بتعيين الدكتور وليد فتحي عبدالمقصود وكيلا لمديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية خلفا للدكتورة أميمة عباس.

يذكر أن الدكتور فتحي عبدالمقصود كان يشغل منصب مدير إدارة المعامل المركزية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية وتم ترقيته إلى منصب وكيل مديرية الشئون الصحية بالمحافظة نظرا لتحقيق أكبر معدل نجاح وكفاءته فى العمل على مدار سنوات.

وفي سياق متصل أصدر الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها عددا من القرارات شملت تعيين الدكتور راشد عبدالفتاح محمد زغلول الأستاذ بقسم الميكروبيولوجيا الزراعية بكلية الزراعة وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب، وتعيين الدكتور حسام فؤاد عطية الأستاذ بقسم الهستولوجيا ( الأنسجة والخلايا ) بكلية الطب البيطري وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب.



كما شملت القرارات تعيين الدكتورة عبير فتح الله الرباط الأستاذ بقسم الفلسفة بكلية الآداب رئيسا لمجلس قسم الفلسفة بالكلية ، وتعيين الدكتور سعيد محمد مرسي الأستاذ بقسم الصحة والرعاية البيطرية بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم الصحة والرعاية البيطرية بالكلية ، وتعيين الدكتورة ريهام سمير فهيم الأستاذ بقسم الطفيليات بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم الطفيليات بالكلية ، وتعيين الدكتورة عبير عبدالعلیم عبدالعال الأستاذ بقسم الفسيولوجيا بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم الفسيولوجيا بالكلية ، وتعيين الدكتور إيهاب مصطفى النحاس الأستاذ بقسم الفيرولوجيا بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم الفيرولوجيا بالكلية .



وشملت القرارات أيضا تعيين الدكتور تامر حسين محمد الأستاذ بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بكلية التربية الرياضية رئيسا لمجلس قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة بالكلية ، وتعيين الدكتورة هيام علي سليمان النجار الأستاذ بقسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية رئيسا لمجلس قسم التربية الموسيقية بالكلية ،



وتعيين الدكتورة غاده سعد عبدالمطلب الأستاذ بقسم طب الأطفال بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم طب الأطفال بالكلية ، وتعيين الدكتور شريف محمد الطاهر الأستاذ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بالكلية، وتعيين الدكتور محمود صلاح محمود الأستاذ بقسم الجيوماتكس بكلية الهندسة بشبرا رئيسا لمجلس قسم الجيوماتكس بالكلية.