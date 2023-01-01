رامى صبرى يتصدر ترند «يوتيوب» بأغنيتين من ألبومه الجديد (فيديو)

تصدر الفنان رامي صبري ترند موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بأغنيتين من ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "معايا هتبدع" والذي يطرح أغنياته بشكل منفرد ومتتالٍ.

جاءت أغنية "لما بيوحشني" في المركز الثاني لتريند موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وتعتبر الأغنية هي ثالث أغنيات ألبوم رامي صبري الجديد "معايا هتبدع"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة اقتربت من المليون الأول وهي من كلمات أحمد علي موسى، وألحان رامي صبري، وتوزيع طارق توكل، وجيتار أحمد حسين، وموشين جرافيك إيهاب مجدي.

كلمات الأغنية: "لما بيوحشني بطلع صورته واكلم فيه واسأله عن حاله وعن أحواله وعامل إيه وبقوله وحشتني جدا.. وفرقت معايا وفعلا مش قادر ع الشوق ولا عارف حتى اخبيه يا ع الدنيا لما تفكر تعاندنا ليه على غفله.. عن اغلى الناس تبعدنا ليه وفي ثانية تاخد مننا حبايبنا يا ع الدنيا. وتعدي ساعات وانا ماسك صورته وبحكي معاه ماهو أكتر واحد أنا بعرف افضفض وياه كان أكتر قلب فاهمني كان دايما بيطمني وعشان كدا أنا مش ممكن أنساه".

فيما جاءت أغنية "يمكن خير" في المركز الثالث لترند موقع يوتيوب وهي الأغنية الثانية في ألبوم "معايا هتبدع"، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة وصلت إلى مليون و200 ألف مشاهدة، وهي من ألحانه، وتعاون فيها رامي صبري مع كل من الشاعر الغنائي أحمد على موسى والموزع الموسيقي ومهندس الصوت طارق توكل.

كلمات الأغنية: "ولا وقته اننا نتحاسب ولا وقته إني ألوم ولا اعاتب إيه إيه هيفيد على اد ماقلبي وجعني وانا شايفك جاي تودعني وماشي ماشي بعيد يمكن خير ومين يندم على اللي يبيع سنين ويهد أحلامه في يومين ويبيع اوام هنساك واعيش واهو حب راح وخلاص مفيش لهواك مكان ميهمنيش خلص الكلام ولا وقته اننا نتحاسب….. يمكن خير عشان كان لازم ابعد من زمان انا وانت ميسعناش مكان والبركة فيك موضوعنا مات مبقاش خلاص في معجزات وبلاش نقلب في اللي فات راح عليه".

كان رامي صبري طرح أولى أغنيات ألبومه الجديد "معايا هتبدع" والتي تحمل نفس الاسم عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الغنائية الرقمية، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع ومكس وماستر طارق توكل.