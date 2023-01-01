الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تنبض بالحياة.. «سى إن إن» ترشح القاهرة وجهة سياحية للزيارة 2023

أرشيفية
أرشيفية

رشح طاقم السفر في الشبكة الأمريكية سي إن إن، مدينة القاهرة للزيارة ضمن أفضل الوجهات السياحية للزيارة في 2023، لاسيما مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

القاهرة تنبض بالحياة ومزيج غني من الثقافات


قالت الشبكة الأمريكية في تقريرها، إن القاهرة مدينة تنبض بالحياة بها مزيج غني من الثقافات المختلفة، كما سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير الذي سيزيد من روعة مصر.

وقالت الشبكة: إذا زرت مصر قبيل افتتاح المتحف المصري الكبير، لابد من زيارة المتحف المصري في ميدان التحرير في وسط القاهرة.

وقالت سي إن إن: في حين أن أهرامات الجيزة هي نقطة الجذب في المدينة ، لا يزال هناك المزيد لرؤيته حيث القاهرة الإسلامية التي تحتوي  على واحدة من أكبر مجموعات العمارة الإسلامية التاريخية في العالم، كما دعت الشبكة الامريكية لزيارة  جامع الأزهر الذي يعود تاريخه إلى عام 970.

كما تتمتع القاهرة القبطية بمعالم سياحية مميزة، وبها العديد من المواقع المسيحية والقبطية الشهيرة.

وإذا كنت بحاجة إلى فترة راحة من زحام  القاهرة ، فإن حديقة الأزهر تتمتع بمساحة واسعة من المساحات الخضراء وتصميم مستوحى من الحدائق الإسلامية التاريخية، فضلا عن حي الزمالك الراقي الذي يقع على جزيرة في نهر النيل ، يقدم مطاعم ومتاجر تحف وفنادق فخمة. -

السياحة 2022

قالت الشبكة الأمريكية: كان من المتوقع أن تصل السياحة الدولية إلى 65٪ من مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية عام 2022 ، وفقًا لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة ، حيث وصلت بعض المناطق مؤخرًا إلى مستويات أقرب إلى 80٪ أو 90٪ من الوافدين لعام 2019. والخبراء متفائلون بحذر بشأن استمرار انتعاش السفر.

يأتي هذا فيما رشحت مجلة" bestlifeonline وهي مجلة أمريكية،  المتحف المصري من أفضل 10 متاحف عالمية تاريخية يجب زيارتها، كما رشحت المجلة عددا من المتاحف حول العالم.

المتحف المصري

 وقالت المجلة: أصبحت بعض الحضارات القديمة أبدية بفضل الانبهار العالمي بها، و في حالة مصر ، من المستحيل عمليًا  أن ينسى الزائر لمصر التاريخ المصري الكبير.

وتابعت المجلة: إلى جانب العديد من المعالم الكبرى في  مصر ، إلا أن هناك  متحفا واحدا مثيرا للإعجاب يساعد في تلخيص الماضي الذي غالبًا ما يشعر الزائر أو السائح  بأنه أكبر من الحياة.
 

 

القاهرة لثقافات سي ان ان مدينة القاهرة الوجهات السياحية محمد حمدى زكى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان «٢»

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