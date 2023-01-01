تطبيق الاختبارات الإلكترونية «Online» بجامعة المنصورة الجديدة

تفقد الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، صباح اليوم، عملية الاختبارات الالكترونية بكلية علوم وهندسة الحاسب.

ورافقه خلال الجولة الدكتور إبراهيم فتحي معوض عميد كلية علوم وهندسة الحاسب ، و أساتذة مقرر اختبارات اليوم الدكتور خالد فؤاد مدير البرامج بكلية علوم وهندسة الحاسب ، و دكتور مصطفي الجيار .

ونفذت كلية علوم وهندسة الحاسب أول اختبار الكتروني ( Online) داخل معامل الجامعة لمقرر التصميم المنطقي لطلبة المستوى الثاني بالكلية وذلك تمهيداً لتطبيق منظومة الاختبارات الالكترونية في كل من الاختبارات الفصلية وكذلك النهائية على مستوى الجامعة ، وتأتي تنفيذ الاختبارات الالكترونية Online في إطار رؤية جامعة المنصورة الجديدة لكونها جامعة ذكية من الجيل الرابع

كما شهد الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، حفل ختام الأنشطة الطلابية وتكريم المتميزين بالجامعة للعام الدراسي الحالي 2023 / 2022، وقد نظم الاحتفال اتحاد طلاب الجامعة والأسر الطلابية، هذا وقد أقيم الحفل بحضور عمداء الكليات ومديري البرامج العلمية،وأمين عام الجامعة ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة في كلمته خلال الحفل على حرص إدارة الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية بكافة صورها، وأيضًا تشجيع الطلاب على تنمية مواهبهم في شتى المجالات، نظراً لأهميتها في توسيع مدارك الطلاب وصقل شخصياتهم وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف الجوانب.

وأوضح الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، أنه تم تكريم 70 طالبًا وطالبة من المتميزين في الأنشطة المختلفة، داعيًا الطلاب إلى ضرورة المشاركة في كافة الأنشطة التي تنظمها الجامعة، حتى يتسنّى لهم تنمية مواهبهم وإذكاء روح المنافسة فيما بينهم، إلى جانب تدريبهم على تحمل المسئولية والثقة بالنفس، لافتاً إلى أن التكريم شمل أعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالجامعة ، والطلاب المشاركين في فعاليات الأنشطة الطلابية، كما تم تكريم الطلاب المتميزين في عدد من المجالات مثل: النشاط الرياضي والطلاب المثاليين للعام الجامعي، والأنشطة الثقافية والعلمية والاجتماعية وغيرها.