افتتاح أكبر لوحة توزيع كهرباء بالغردقة في البحر الأحمر

افتتح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، لوحة توزيع كهرباء شمال الأحياء بمدينة الغردقة ضمن خطة تطوير شبكات الكهرباء بالمحافظة، لتوفير طاقة مهدرة عديدة، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتبلغ قدرة المشروع 30 ميجا فولت أمبير، وجهد تشغيل 22 ك/ف، وبتكلفة إجمالية بلغت 97 مليون جنيه ومن جانبه أكد عبدالله، أن المحافظة تسير بخطى سريعة فى تقديم المشروعات الخدمية للمواطنين ومن أهمها: شبكات الكهرباء والطاقة، وأضاف المحافظ أن هناك المزيد من مشروعات الطاقة ستنفذ على أرض المحافظة من أجل تلبية حاجات مواطنى البحر الأحمر من الطاقة.

وقد شهد الافتتاح مع المحافظ السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ورئيس مجلس مدينة الغردقة ورئيس حى شمال وعدد من القيادات التنفيذية.

كما افتتح المحافظ، لوحة توزيع كهرباء شمال الغردقة بتكلفة 97 مليون جنيه، موضحا أن مشروع لوحة توزيع الكهرباء بشمال الغردقة تخدم منطقة الأحياء والمشروعات السكنية الجديدة الحالية والمستقبلية وكذلك مشروعات إسكان الشباب الجديدة والتي تضم قرابة 24 حيا سكنيا.

وتفقد المحافظ المدينة الشبابية بالغردقة بعد أعمال التجديد والإنشاءات ورفع كفاءة المدينة؛ حيث تم إنشاء 5 ملاعب جديدة مزودة بغرف خلع ملابس وصيانة؛ فضلا عن تجديد المبنى الإداري والفندقي، الذي يضم 106 غرف، وتقع المدينة الشبابية على مساحة 30 ألف متر وتستوعب 250 زائرا من خلال رحلات وزارة الشباب.

وتبلغ قدرة المشروع 30 ميجا فولت امبير وجهد تشغيل 22 ك/ف، بتكلفة اجمالية بلغت 97 مليون جنيه.

وأكد "عبد الله" في بيان، أن المحافظة تسير بخطى سريعة فى تقديم المشروعات الخدمية للمواطنين ومن أهمها شبكات الكهرباء والطاقة، وذكر أن هناك المزيد من مشروعات الطاقة تنفذ على أرض المحافظة من اجل تلبية حاجات مواطنى البحر الأحمر من الطاقة.