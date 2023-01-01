طرح أغنية محمد رمضان وأحمد ومحمد عدوية «على وضعنا» (فيديو)

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية التي يتعاون فيها مع نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية والمطرب محمد عدوية والتي جاءت باسم "على وضعنا".

وطرحت أغنية "على وضعنا" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وعدد من المنصات الغنائية الرقمية، وهي من كلمات أمير شيكو، وتوزيع موسيقي ديزل، وألحان كل من ديزل وعبده الصغير، والكليب من إنتاج MR1، وتنفيذ شركة شو ميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي "MR1" عبدالغني شوشة، والفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني.

كلمات أغنية على وضعنا

احنا في حتة وانتو في حتة

يا ليلي يا ليلي يا ليلي يااااا يااا ليل

احنا الواحد منا بستة

يا ليل يا عيني يا لييييل

خمسة علينا من العين

يا اللي معاك القرش.. خلي بالك الأيام ضحكتلك

صرفت على ناس متسواش ضحكتنا

بكرة هتشبع ندم ياللي الغرور ماليك

عشان تبعزق وتصرف على الردّي مالييييك

متقفلهاش عيشها يا إما متعيشهاش

يا أبو مخ تخين ومقفل متحسبهاش

سيبها زي ما تمشي تمشي متوقفهاش

ومهما يقولوا يا قلبي يقولوا ميغلبوناش

إحنا في حته وانتوا في حته

إحنا الواحد منا بستة

نركن كله كله عالدكة

إحنا ملوك في أي حتة

معانا مـ الكاش وكتير من الكاش

مفيش مفيش.. مفيش ببلاش

عادي عالعادي متصدعناش الحاجة لو سهلة متلزمناش

على وضعنا لحد مانقابل ربنا

ولا حد فيكوا في يوم هزنا

ومهما تقولوا لا مش زينا

شوفنا اللي ميتشافش

وانا جامد ايوة انا مبخافش

يا اللي حدفتوا عليا الطوب

بكرة هحدفكوا بالدبش

لسه متخلقشي .. حد يحاسبنا غير ربنا

لسه متخلقشي .. حد يفكر يتعرضلنا

لسه متخلقشي .. زينا زينا على وضعنا

لسه متخلقشي .. حد يفكر يدخل أرضنا

مهما بنعلى منعيشهاش

ولاد أصول منكبرهاش

قد القول مش أي كلام .. مش عالفاضي منعيشهاش

على وضعنا.. على وضعنا.. على وضعنا لحد ما نقابل ربنا

على وضعنا من سنين.. على وضعنا معلمين

مسلسل محمد رمضان الجديد “العمدة”

ويعود رمضان لاستئناف تصوير مسلسله الجديد "العمدة" يوم 5 يناير الجاري، وذلك بسبب انشغاله بعدة حفلات غنائية فى الأعياد والكريسماس، حيث انتهى فريق العمل من تصوير ما يقرب من نصف مشاهد المسلسل المقرر عرضه فى رمضان المقبل.

وصور رمضان المشاهد الداخلية فى مسلسله "العمدة" داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، بقيادة المخرج محمد سامى، حيث يصور فريق العمل عدة مشاهد داخل منزل والدة محمد رمضان "وصيفة" والذى تقدمه الفنانة القديرة هالة صدقى، ويعد ديكور مدينة الإنتاج الإعلامى هو الديكور الأساسى للمسلسل الذى ينتظره الجمهور.

مسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى- جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، عصام السقا، جورى بكر، أحمد فتحى، طارق النهرى، مجدى بدر، طارق الدسوقى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى شعبى.