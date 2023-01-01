صندوقا النقد الدولي والعربي يعقدان ندوة حول الإحصاءات النقدية والمالية

يعقد كل من صندوق النقد الدولي والعربي، يوم 9 يناير الجاري، ندوة عن بُعد حول الإحصاءات النقدية والمالية، حيث تهدف الندوة إلى ترسيخ الأسس والمبادئ الأساسية لإعداد البيانات النقدية والمالية مع التركيز على قطاع الشركات المالية الأخرى.

كما تستعرض مختلف مراحل إعدادها في ضوء منهجية آخر "دليل للإحصاءات النقدية والمالية والمرشد إلى إعدادها"، كما تتضمن الندوة حلقات تطبيقية توضح للمشاركين الجوانب العملية في إعداد الإحصاءات النقدية والمالية.

وصُمِمَت الندوة للمسؤولين المعنيين أساسًا بإعداد الإحصاءات النقدية والمالية العاملين في البنوك المركزية، ويفضّل في المشاركين الحصول على درجة جامعية في الإحصاء أو الاقتصاد أو ما يعادلها من خبرات، وأن يتقن اللغة الانجليزية.