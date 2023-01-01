السجن 15 عامًا لمتهمين قتلا سائق «توك توك» بأسيوط

قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة عاملين بالسجن 15 عامًا؛ لتورطهما بقتل سائق «توك توك»، بمركز ديروط بسبب خلافات أولوية المرور.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد خلف محمد عبد اللطيف رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وليد محمد شحاتة و مصطفى محمد أحمد نائبا رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد حسن شلقامي، وأمانة سر عليان أحمد عليان و عثمان أحمد عبد الحميد.

تعود وقائع الى نشوب مشاجرة بين المجني عليه "حسام . ح"، سائق توك توك ، المتهم "محمد. م"، عامل، بسبب أولوية المرور على الطريق وتدخلت أطراف للصلح بين الطرفين.

ولكن رفض "سجيع . ص" عامل في موقف ديروط، المتهم الثاني وخال المتهم الأول، الصلح وقام بتحريض المتهم الأول على قتل المجني عليه.

وفي صباح يوم الواقعة ذهب المتهم إلى منزل المجني عليه وفور مشاهدته خارجا من منزله قام بإطلاق عيار ناري صوبه مما أدى إلى إصابته بالصدر والتي أودت بحياته.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة القتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بقصد الانتقام من المجني عليه بسبب المشاجرة التي وقعت بينهم وإحراز سلاح ناري بندقية خرطوش بدون ترخيص، بينما اشترك المتهم الثاني بالتحريض ومساعدة المتهم الأول في جريمته بأن أدخل فكرتها لديهم ومساعدته في ارتكابها.