لو فاتك التريند|احتفالات العام الجديد حول العالم.. وحماقي وجورج وسوف ضمن الأعلى بحثًا

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، محرك البحث الإلكتروني «جوجل» خلال الساعات الماضية، ويرصد «الدستور» أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

أوكرانيا الأغرب.. هكذا احتفلت دول العالم بالعام الجديد

تصدرت احتفالات رأس السنة التريند، حيث اجتاحت احتفالات جميع أنحاء العالم، إيذانًا ببدء عام 2023 بالعد التنازلي والألعاب النارية - وإعلان نهاية العام الذي جلب الحرب في أوروبا، وفصل جديد في النظام الملكي البريطاني.. للمزيد (اضغط هنا).

«وسط البلد بتفرح».. إقبال كبير على محلات الكشرى والكبدة فى رأس السنة

زحام شديد تشهده شوارع وسط البلد في ليلة رأس السنة أمس قبل دقائق من بدء العام الجديد 2023، حيث حرص الشباب والفتيات والعائلات على الاحتفال بالكريسماس وشراء الهدايا ودخول السينما والتسوق وشراء الحلوى.. للمزيد (اضغط هنا).

عطل فنى وأغنية ارتجالية سببان فى تريند جورج وسوف بأول أيام السنة

تصدر الفنان اللبناني جورج وسوف، قائمة الأعلى بحثًا على محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد أن تفاجأ جمهوره عبر أنحاء الوطن العربي، أمس بإدراج اسمه ضمن الفنانين الذين أحيوا حفل "تريو نايت" Trio Arabic Night بالرياض.. للمزيد (اضغط هنا).

يذاع الجزء 2 مساء.. أبرز تصريحات محمد حماقى مع إسعاد يونس

تصدر النجم محمد حماقي، محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية عقب ظهوره بشكل حصرى ليلة رأس السنة مع الإعلامية إسعاد يونس فى برنامج “ حلقة خاصة” الذى يذاع عبر فضائية dmc.. للمزيد (اضغط هنا).

نجوى فؤاد: أذهب للسيدة نفسية باستمرار.. ولم أستطع الحج لهذا السبب

كشفت الفنانة نجوى فؤاد، عن جوانب جديدة من حياتها الشخصية وبعيدًا عن أعين الكاميرات، مؤكدة أنها تعشق الذهاب لمسجد السيدة نفيسة، وذلك خلال حوارها ببرنامج “الستات”، مع الإعلامية مفيدة شيحة.. للمزيد (اضغط هنا).