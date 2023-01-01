الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السجن 3 سنوات لعاطل ضبط بمخدر الشابو في سوهاج

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز وتعاطى الشابو المخدر بدائرة قسم ثان سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد على بكر.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج، إلى تفتيش المتهم فى أحد الأكمنة عثر بحوزته على 23 جراما من الشابو، وبمواجهته اعترف بالواقعة بقصد التعاطي وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات

ووجهت النيابة العامة للمتهم إحراز مخدر الشابو وجوهر المبثامقيتامين أثناء سيره فى الطريق العام. 

سوهاج الشابو عاطل السجن

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