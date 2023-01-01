السجن 3 سنوات لعاطل ضبط بمخدر الشابو في سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز وتعاطى الشابو المخدر بدائرة قسم ثان سوهاج.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثي، ووئام سامي نجيب، بأمانة سر سيد على بكر.



تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة قسم ثان سوهاج، إلى تفتيش المتهم فى أحد الأكمنة عثر بحوزته على 23 جراما من الشابو، وبمواجهته اعترف بالواقعة بقصد التعاطي وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات

ووجهت النيابة العامة للمتهم إحراز مخدر الشابو وجوهر المبثامقيتامين أثناء سيره فى الطريق العام.