إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بسوهاج

أصيب 4 أشخاص بجروح وكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم في طريق جرجا، بمحافظة سوهاج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج تلقت بلاغًا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مصادمة على الطريق سوهاج جرجا بين سيارة ومركبة توك توك على الطريق، الأمر الذى خلف وراءه 4 مصابين وحدوث تلفيات بالسيارة ومركبة التوك توك، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم.



وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرفت عليها إدارة المباحث الجنائية وقادتها رئاسة مباحث المديرية وضباط مباحث جرجا بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ومركبة توك توك على الطريق.

نتج عن التصادم إصابة «ص . م»، 55 سنة، باشتباه كسر بالذراع اليمنى، وإصابة «م . ف»، 5 سنوات بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة «م . م»،52 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، وإصابة «ف . ع»، 35 سنة، بغيبوبة تامة وكسر مضاعف بالساعد الأيمن والحالة العامة له سيئة.



تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق.