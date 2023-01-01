«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل اختراع القناع الصامت لإجراء المكالمات بالأماكن العامة

كشف أحمد طارق خبير أمن المعلومات، تفاصيل عن اختراع القناع الصامت والذي يساهم في إجراء مكالمات صامتة في الأماكن العامة، مؤكدا أن القناع مصنوع من مواد عازلة للصوت، والتي من شأنها عزل الأصوات من حولك بنسبة 90%.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن فكرة عزل الصوت موجودة بالفعل بسماعات البلوتوث، ولكن يتم تجميع الأفكار بشكل استهلاكي لتحقيق عوامل الجذب.

وأضاف أننا نعيش في عصر التكنولوجيا المتطورة، وبشكل متزايد يتم تطوير الأفكار المختلفة، مؤكدا أن الميزة الوحيدة في هذا الاختراع هو فكرة عزل صوت من حولك أثناء إجراء المكالمات، والتحدث بسرية تامة عن الآخرين.

وعن إمكانية طرحه بالمحال والأسواق، أوضح أنه فكرة ونموذج أولي، ويتم طرحه في معرض لاس فيجاس، الشهر المقبل، وحينها يتم كشف تفاصيل سعره، مشيرا إلى أنه يعد مفيدا وعملي لبعض الأشخاص حسب طريقة عملهم والتي تقتضي الهدوء أثناء إجراء المكالمات.