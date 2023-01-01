تعرف على جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية في مصر

تحدث أحمد حمدي، كاتب صحفي، عن جهود الدولة لتطوير المنظومة الصحية في مصر.

وقال حمدي، خلال حواره على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، إن مصر قامت بأكبر مبادرة مسح طبي شامل لمواجهة فيروس “سي” على مستوى العالم بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي مباشرة، لتتم دراسة الفيروس ومعرفة أصوله وعلاجه من الجذور.

وتابع أن الدولة تسعى إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، موضحا أن مصر قدمت مبادرات في قطاع الصحة، أخرى لـ"الأطفال منها الأنيميا والحالة الغذائية للأطفال والمدارس لتحسين الحالة الغذائية والتشخيص المبكر و100 مليون صحة ونور حياه والقوافل الطبية والقضاء علي قوائم الانتظار وصحة المرأة".

وأضاف أن القطاع الصحي في مصر حقق وأثبت نجاحات في مواجهة أزمة كورونا وبعدها أزمة روسيا وأوكرانيا، معلقا "أن الدولة المصرية أقامت حائط صد ضد الأزمات في القطاع الصحي من حيث نقص الأدوية".

وأشار إلى أن المبادرات كات علاج سريع وفوري لعدم وضع خطط بعيدة المدى وأكثر التجارب قابلة للتنفيذ هي تنفيذ مشروع قومي كبير مثل "التأمين الصحي الشامل" وهو أكبر تجربة قابلة للتنفيذ، ويجب أن نعمل على الحفاظ العام الصحي للاهتمام بصحة المصريين من خلال هذه المبادرات الرئاسية.