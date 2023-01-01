الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«تشنجات ونوبات».. وفاة مريض نفسي في عيادة بالوايلي

جثة
جثة

استمعت نيابة الوايلي الجزئية، اليوم الأحد، إلى أقوال أسرة مريض نفسي لقي مصرعه عقب فتحه طفاية الحريق على نفسه مما تسبب في وفاته مختنقًا.

وقال أهل المريض، إن نجلهم له تاريخ مرضي ويعاني من الصرع وأثناء تواجدهم في العيادة لدى أحد الأطباء لمتابعة حالته الصحية انتابته الحالة العصبية وتشنجات فلم يشعر بنفسه وفتح طفاية الحريق على نفسه ولقي مصرعه في الحال.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة المتوفى، أنه توفي نتيجة إسفكسيا الخنق مما تسبب في امتلاء الرئتين بغاز سام ناتج من طفاية الحريق تسبب في حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية والوفاة.


جرى نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تاريخ مرضي العيادة فتح طفاية الحريق مصرع نيابة الوايلي الجزئية

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