الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

حادث تصادم بالشرقية
حادث تصادم بالشرقية

وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بطريق" بلبيس- الجعفرية" بمحافظة الشرقية، أسفر عن مصرع شاب واصابة آخر، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق "بلبيس- الجعفرية" أمام وحدة البساتين، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية.

مما أسفر عن مصرع "م. م" مقيم بحطيط، وإصابة "س. أ" مقيم بحطيط، بسحجات وكدمات متفرقة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي، وتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، للمصاب.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة المختصة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وأمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.

حادث تصادم سيارة ملاكي دراجة بخارية محافظة الشرقية الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

العثور على جثة مسن داخل جراج بالوراق

العطلات الرسمية في مصر 2023 مدفوعة الأجر

بشائر 2023.. 7 مفاجآت سارة تنتظر المواطنين خلال العام الجديد

إصابة مواطنين صدمتهما سيارة ملاكى بالفيوم

الآن جدول مواعيد معاش نقابة المعلمين يناير 2023 وخطوات الصرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (1-3)

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

لبنان.. زورق حربى إسرائيلى يخرق المياه الإقليمية اللبنانية

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات

نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة: قرارها ليس ملزمًا لإسرائيل