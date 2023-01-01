مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث تصادم بالشرقية

وقع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بطريق" بلبيس- الجعفرية" بمحافظة الشرقية، أسفر عن مصرع شاب واصابة آخر، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق "بلبيس- الجعفرية" أمام وحدة البساتين، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية.

مما أسفر عن مصرع "م. م" مقيم بحطيط، وإصابة "س. أ" مقيم بحطيط، بسحجات وكدمات متفرقة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى بلبيس المركزي، وتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، للمصاب.

وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة المختصة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن وأمرت بتسليم الجثمان لذويه لدفنه.