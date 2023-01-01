الأحد 01 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

البابا تواضروس يستقبل العام الجديد بصلاة جماعية بالكاتدرائية المرقسية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني تسبحة كيهك في ليلة رأس السنة ٢٠٢٣ بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

وتوسطت تسابيح السهرة الكيهكية كلمات للآباء الأساقفة المشاركين في السهرة، وهم أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية: أصحاب النيافة الأنبا بافلي (قطاع المنتزه)، والأنبا إيلاريون (قطاع غرب)، والأنبا هرمينا (قطاع شرق).

واختتمت بكلمة لقداسة البابا تلاها صلاة خاصة عميقة صلَّاها قداسته في اللحظات الأخيرة من عام ٢٠٢٢ واللحظات الأولى من عام ٢٠٢٣ .

شارك في صلوات التسبحة والقداس الذي تلاها، وانتهى في الساعات الأولى من العام الجديد، القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة المرقسية، وعدد من كهنة الإسكندرية، وعدد غفير من شعب الإسكندرية امتلات به جنبات الكاتدرائية.

وقاد قداسة البابا تواضروس الثاني وقفة صلاة جماعية، في الثانية عشرة منتصف الليل، بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية، لتوديع العام الميلادي ٢٠٢٢، واستقبال العام الجديد ٢٠٢٣، وشارك قداسته الصلاة عدد كبير من أبناء الكنيسة.

قدم قداسة البابا الشكر لله، في بدء الصلاة، على نعمه الجزيلة والمتنوعة، ثم طلب قداسته من أجل المرضى والراقدين والمتضايقين والمحتاجين، ومن أجل أن نمجد الله ونعيش في مخافته ومحبته، وصلى قداسته كذلك من أجل خدمة الكنيسة في مصر وخارجها، وكافة آباء الإكليروس والشمامسة والكنائس والإيبارشيات.

طلب قداسة البابا أيضًا خلال صلاته من أجل سلام العالم، وأن ينزع الله الحروب ويعطي الحكمة للقادة والمسؤولين، وأن يعين أبناءه للتوبة ليكونوا ملحًا للأرض ونورًا للعالم.

وصلى قداسته من أجل المسؤولين ورجال القوات المسلحة والشرطة الذين يسهرون ويضحون من أجل أمننا، ومن أجل العاملين في كل مجال.

وطلب قداسة البابا كذلك من أجل الحضور، ومن أجل الآباء الأحبار والكهنة والكنيسة في كل مكان، ليحفظهم الله في اسمه، ويبعد عنهم الشرور وتقلبات المناخ ويعطيهم الحياة الأمينة ليخدموا بها، واختتم قداسته الصلاة بطلبة أن تكون قلوبنا طاهرة ونقية يرتاح فيها الله ويفرحها.

اسة البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس ا البط الأنبا إيلاريون البطريرك

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

القبض على الشاب والفتاة مرتكبى الفعل الفاضح أعلى كوبرى بالقاهرة

السفارة المصرية بالخرطوم تشارك فى مهرجان التسوق والتذوق بالسودان

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 1 يناير 2023

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 1 يناير 2023 فى البنوك المصرية

دولة جديدة تعتمد اليورو وتنضم لـ«منطقة شنغن»

محمد حماقى: أنا ومراتى انفصلنا سنتين ومحدش أخد باله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

تزييف الثقافة

ماجد حبته

متفائلون فى عالم متشائم

د. منى حلمى

تعدد الرجال والقلب واحد

د.كريمة الحفناوى

القمة الصينية العربية

مؤمن المحمدي

المدينة الفاضلة أغلى من 20 جنيهًا

محمد عبدالعزيز

القاهرة.. صوت وصورة ورؤية (1-3)

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

بن زايد يدعو نتنياهو وزوجته إلى زيارة الإمارات

نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة: قرارها ليس ملزمًا لإسرائيل

نتنياهو ينعى بيليه: الأجيال ستتذكره لعبقريته وإنسانيته